Blake Snell et Jacob deGrom gagnent le Cy-Young

Blake Snell, des Rays de Tampa Bay, et Jacob deGrom, des Mets de New York, ont respectivement remporté le trophée Cy-Young, remis au meilleur lanceur de la saison régulière, dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale, mercredi.

Snell a devancé de peu l’artilleur des Astros de Houston Justin Verlander au scrutin mené auprès des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Corey Kluber, des Indians de Cleveland, a fini troisième.

Le gaucher de 25 ans a conclu la campagne avec une moyenne de points mérités de 1,89 et une impressionnante fiche de 21-5. Il a d’ailleurs été le seul lanceur à dépasser le plateau des 20 victoires cette saison.

Snell, qui a disputé 180 manches et deux tiers, est maintenant le gagnant du Cy-Young à avoir passé le moins de temps sur la butte dans une saison n’ayant pas été écourtée. La marque précédente appartenait à Clayton Kershaw en 2014 (198 manches et un tiers).

Le lanceur étoile des Rays a disputé en moyenne 5,8 manches par départs. Il a aussi été sur la liste des blessés pendant deux semaines parce qu’il souffrait de fatigue à l’épaule.

Au diable les victoires

deGrom a pour sa part fini devant Max Scherzer, des Nationals de Washington, et Aaron Nola, des Phillies de Philadelphie, dans la Nationale.

Photo AFP

L’artilleur des Mets a été récompensé malgré une fiche décevante de 10-9. Les faiblesses en attaque des New-Yorkais n’ont toutefois pas été retenues contre lui. Après tout, il a livré une moyenne de points mérités de 1,70, un sommet en 2018 dans les majeures, en 32 départs et 217 manches lancées.

deGrom est devenu le lanceur partant vainqueur du Cy-Young ayant décroché le moins de victoires dans une saison, devant Fernando Valenzuela (13-7 en 1981) et Felix Hernandez (13-12 en 2010), selon le baseball majeur.