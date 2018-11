Bol d’Or : un oeil sur la météo pour les équipes en finale

MONTRÉAL - Les équipes de football collégial et secondaire qui participeront au Bol d’Or en fin de semaine au Complexe sportif Claude-Robillard de Montréal surveillent avec attention la météo, puisqu’une tempête de neige est prévue vendredi dans la métropole québécoise.

Ce soir-là, les Islanders du Collège John Abbott retrouveront le Noir et Or du Collège de Valleyfield en finale collégiale de la division 2.

«Ça change la préparation cette semaine. On regarde tout ça, on s’ajuste. On trouve des nouveaux moyens pour être productifs. Le plan de match est décidé depuis dimanche soir», a affirmé Patrick Nadeau, entraîneur-chef de Valleyfield, qui ne croit pas qu’un des deux clubs soit avantagé par le froid.

Même si ces deux formations sont très différentes de celles qui avaient croisé le fer en finale l’an dernier, Louis Lavaud, demi défensif pour John-Abbott, estime que la concurrence est vive entre ces deux cégeps qui ne sont pas loin l’un de l’autre à l’ouest de Montréal.

«C’est une rivalité comme le Canadien contre Boston. Cela va être tout un match, a-t-il dit. Et comme dans toutes les bonnes histoires, on veut être les héros.»

Collège André-Grasset favori

Jouant à la maison et fort d’une fiche de 7-2 en saison régulière, le Phénix du Collège André-Grasset part favori dans la division collégiale 1 contre les Élans du Cégep Garneau, samedi.

Malgré tout, l’entraîneur-chef d’André-Grasset, Tony Iadeluca, se méfie beaucoup de son opposant de Québec.

«C’est une équipe bâtie pour jouer au mois de novembre. Les Élans causent beaucoup de revirements et ils ont une bonne équipe au sol», a-t-il dit.

Son homologue du Cégep Garneau, Claude Juneau Jr, a lui aussi lancé des fleurs à son adversaire.

«L’équipe qu’on affronte a un des meilleurs quarts-arrière des 20 dernières années et il [Jonathan Sénécal] est capable de lancer le ballon qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente. Je pense que ce sera un solide match de football, très intense, très physique, a-t-il dit. On se présente là sans complexe.»

Gros défi pour le Collège Ahuntsic

Sur une lancée de huit victoires consécutives, les Indiens du Collège Ahuntsic de Montréal auront l’énorme défi de battre les Gaillards du Cégep de Jonquière, gagnant en 2016 et finaliste en 2017, en finale de la division 3, samedi.

«Du football du mois de novembre, c’est de la bonne défensive et de bien courir avec le ballon, a mentionné l’entraîneur-chef d’Ahuntsic, Adamo Iadeluca. On se voit comme négligé. Ils ont compté plus de 400 points cette saison et ils sont invaincus cette saison»

Du côté des écoles secondaires, les Scorpions de l’École secondaire Armand-Corbeil de Terrebonne se mesureront aux Patriotes de l’École secondaire Saint-Stanislas de Saint-Jérôme pour déterminer le champion juvénile de la division 1-b, samedi.

Dimanche, les Aigles du Collège Jean-Eudes de Montréal croiseront le fer avec le Blizzard du Séminaire Saint-François de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.