Cette femme gardait 44 chiens morts chez elle dans des congélateurs

SHAMONG TOWNSHIP, New Jersey – Une sexagénaire qui gardait plus d'une centaine de chiens dans des conditions de vie déplorables et plus d'une quarantaine de cadavres a été arrêtée mardi à Shamong Township, dans le New Jersey.

La police d'État du New Jersey a expliqué, mercredi après-midi, avoir procédé à l'arrestation de Donna Roberts, 65 ans, pour un cas de cruauté animale extrême.

Dans la résidence de la dame, les autorités ont trouvé 130 chiens en vie, dont plusieurs présentaient des signes de maltraitance. Quatre se trouvaient dans un état critique et ont dû être envoyés d'urgence chez des vétérinaires pour être soignés.

Par ailleurs, les carcasses de 44 chiens ont été découvertes dans des sacs de plastique qui avaient été déposés dans des congélateurs présents dans la propriété.

Les intervenants ont été confrontés à un milieu de vie dégoûtant. «L'odeur d'ammoniaque et de déjections animales imprégnait l'intérieur de la résidence. Plusieurs intervenants ont vécu des étourdissements et de la nausée», a précisé la police.

«Les conditions de vie déplorables et inhumaines que les chiens ont été forcés d'endurer sont tragiques. Les policiers font le serment de protéger et sauver des vies, incluant les vies et le bien-être des animaux, qui peuvent subir des abus», a commenté le colonel Patrick Callahan, de la police d'État du New Jersey, par communiqué.

Les chiens ont été pris en charge par des travailleurs de refuges.

Donna Roberts a été accusée de cruauté animale et a été libérée, en attendant la suite des procédures judiciaires.