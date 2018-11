Cette nouvelle tendance étrange utilise une bouteille d’eau pour boucler les cheveux

Vous avez probablement vu passer sur «les internets» des vidéos de femmes qui se bouclent les cheveux en utilisant seulement une bouteille d’eau et un séchoir.

Étrange? Oui.

Le principe est qu’il faut faire un trou sur le côté d’une bouteille d’eau de plastique qui sera assez gros pour que le bout de votre séchoir à cheveux puisse rentrer.

Il faut aussi couper le haut de la bouteille, goulot et tout, pour laisser nos cheveux entrer par là.

Donc, cheveux dans la bouteille, bout du séchoir dans le trou, et hop, on allume l’appareil. Le vent chaud restreint par la forme de la bouteille fait tourner les cheveux et voilà, on obtient une belle boucle parfaite sans le fer!

Huda Beauty le démontre très bien dans cette vidéo:

Olivia Smalley, une coiffeuse et maquilleuse pour les starts, a expliqué à Teen Vogue que cela fonctionnait, mais qu’il fallait tout de même être prudent.

Premièrement, il faut choisir une bouteille d’eau assez grosse et dont le plastique est assez épais pour ne pas fondre sur nos cheveux au contact de l’air chaud.

Faites aussi attention à vos mains en coupant le trou, et portez un gant sur celle qui tient la bouteille pour éviter les brûlures.

Olivia dit aussi que pour que les boucles tiennent le plus longtemps possible, l’idéal est de le faire sur des cheveux secs et non coiffés.

Elle recommande d’utiliser un protecteur thermique, même si la chaleur du séchoir est moins intense que celle du fer.

Allez-vous l’essayer?

