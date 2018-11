Commerce international: la ministre Chrystia Freeland en visite à Québec

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est à Québec mercredi pour parler de commerce international avec les principaux représentants du milieu des affaires.

Mme Freeland participe actuellement à une rencontre réunissant une douzaine de personnes autour de la table dont des représentants de Québec International, de la Jeune chambre de commerce de Québec et de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Cet après-midi, elle effectuera une visite de l'entreprise Eddyfi Technologies où elle rencontrera des travailleurs. Le but de la visite est de discuter des avantages de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada qui a récemment été conclu.

Plus de détails à venir...