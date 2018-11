Démolir Bombardier à tout prix?

Personnellement, j’ai fort apprécié la réaction du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, à l’annonce de la suppression chez Bombardier de 2500 emplois au Québec. Dégainant plus vite que son ombre, le nouveau ministre a mis sur pied une cellule de crise pour préparer la suite des choses. Faire en sorte que les employés soient accompagnés et bien préparer l’après. À l’émission de Mario Dumont à LCN, un dirigeant syndical a même affirmé qu’en 28 ans de carrière, il n’avait jamais vu une réponse aussi rapide et aussi organisée de la part d’un gouvernement. C’est bon, non ?

OK. Cela aurait peut-être fait du bien aux contribuables tannés de garder Bombardier en vie. Mais au-delà de ça, qu’est-ce que ça aurait donné ? Rien. On me dit qu’en coulisses, le gouvernement ne la trouve vraiment pas drôle et qu’ils vont exiger que Bombardier change ses façons de faire, tout en exigeant davantage de garanties dans le futur. Ça me va.