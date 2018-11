Du pareil au même

Lise Dion faisait, mercredi, la première montréalaise de son nouveau spectacle solo, Chu rendue là. Sept ans après avoir lancé Le temps qui court, l’humoriste de 63 ans a repris là où elle avait laissé avec des blagues sur son poids, son âge et son célibat.

Du coq à l’âne

Pour préparer ce nouveau spectacle, Lise Dion a mentionné en entrevue avoir regardé beaucoup de spectacles de stand-up américain. Et ça paraît. La première demi-heure de Chu rendu là est principalement une enfilade de gags qui sautent du coq à l’âne. Ce rythme assez élevé ne sert pas bien le spectacle, alors que peu de thèmes sont bien installés. Dès qu’une idée est bonne, on passe à une autre. Un peu plus de développement serait bénéfique.

La mise en scène

Lise Dion avait confié la mise en scène de son spectacle précédent à Michel Courtemanche. Elle avait alors livré un one-woman-show énergique qui avait suscité un vrai délire. Ici, la mise en scène de Josée Fortier s’avère moins efficace, même si l’humoriste semble encore beaucoup s’amuser sur scène.

Variations sur un même thème

En 2011, Lise Dion parlait du fait de vieillir, de son poids et de sa relation avec Marcel. En 2018, Lise Dion parle de la soixantaine, de se tenir en forme et de sa séparation avec Marcel. Il y a bien sûr d’autres sujets abordés dans ce spectacle de 1 h 40, mais on a tout de même un sentiment général de déjà vu et entendu.

Le public cible

On se doit d’être honnête en mentionnant ne pas être le public cible de Lise Dion. L’humoriste s’adresse principalement à un public féminin de 50 ans et plus. Et mercredi, au Théâtre St-Denis, les dames étaient en majorité et riaient de bon cœur. Alors que Le temps qui passe nous avait grandement fait rire, Chu rendu là a été plus difficile à apprécier pour nous. Dommage.

Blagues en vrac

« J’ai été deux fois au gym cette année. En janvier, je me suis inscrite. Et mercredi, j’y suis allée pour vider ma case. » « Si tu ne sais pas que les “si” n’aiment pas les “-rais”, tu ne verras pas la mienne. » « Mon corps est ouvert à l’amour, mais jusqu’à 19 h. Après, j’écoute mes programmes. »

LE VERDICT

Cette nouvelle tournée sera encore très fructueuse pour Lise Dion, alors que plus de 100 000 billets ont déjà été écoulés. Même si l’humoriste trouve encore le moyen de faire rire son public, on aurait aimé qu’elle sorte un peu des sentiers battus au lieu de nous resservir plusieurs thèmes déjà abordés dans ses tournées précédentes.