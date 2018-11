Émile Loranger devra faire face à beaucoup d’opposition

De retour au travail, le maire de L’Ancienne-Lorette devra désormais faire face à un conseil municipal défavorable, mais il entend bien terminer son mandat actuel avec l’appui majoritaire des citoyens.

Les décisions prises par Émile Loranger risquent d’être beaucoup plus contestées, souvent même par les quatre membres de son ancienne équipe.

Le conseil devait autoriser mercredi soir la quittance partielle concernant le paiement des admissions dans le dossier de la quote-part. L’Ancienne-Lorette recevra environ 4,5 M$ pour l’instant.

Le maire Loranger a répété et promis que les citoyens recevraient un chèque. « L’argent qu’on va retirer à l’agglomération, peu importe le montant, va être retourné aux citoyens au prorata de ce qu’ils ont payé. Je vais le faire. »

« Décevant »

Le conseiller indépendant Gaétan Pageau a dénoncé la manière d’utiliser cette somme. « M. Loranger a décidé de prendre le 4,5 M$ pour payer de futurs avocats. À Saint-Augustin, M. Juneau met l’argent sur la dette. »

Par ailleurs, Émile Loranger a également annoncé qu’il s’opposerait le mois prochain à une proposition qui vise à augmenter le salaire de la mairesse suppléante pendant la période où il était absent en raison de la plainte contre lui. Cette proposition réduirait également son propre salaire pour la même période.

« Ils proposent que le maire suppléant ait une rémunération à même son salaire. Je trouve ça très décevant. Dans toute la saga, c’est ce que je trouve le plus décevant, mais ça ne m’empêchera pas de faire ma job de maire. Mes principaux conseillers, il y en a 17 000. Ce sont les citoyens. J’ai accepté de me faire mettre dehors depuis avril. Ça m’a donné le temps de réfléchir et de voir l’avenir sous un autre angle. Ça me permet de me rapprocher des citoyens », a lancé Émile Loranger, en poste depuis 1983.