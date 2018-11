Enfant mort dans une voiture surchauffée: 25$ d’amende pour l’accusée

Une personne responsable d’une fillette de 4 ans et qui l’a oubliée dans une voiture surchauffée causant sa mort a été condamnée à payer une amende de 25 $, provoquant la colère de la famille de l’enfant.

Les jurés ont mis deux heures pour délibérer vendredi dernier, et ont acquitté Brittany Borgess, 30 ans, des accusations les plus graves.

Selon les procureurs, Brittany Borgess avait laissé Samaria Motyka, une amie de la famille, dans son VUS dont les fenêtres ont été fermées pendant plus de six heures en juillet 2016.

Elle a été acquittée d’homicide involontaire, mise en danger d’enfants et «menace dangereuse», rapporte le New York Post.

Le juge en chef du comté de Lycoming, Dudley Anderson, l’a toutefois déclaré coupable de l'accusation sommaire d'avoir laissé un enfant sans surveillance dans une voiture. Elle lui a infligé une amende de 25 $.

En entendant le verdict, plusieurs membres de la famille et amis de la victime ont explosé de rage et ont été escortés hors de la salle d’audience, rapporte le média Penn Live.

«Sur le pilote automatique»

L’avocat de la défense, Peter Campana, a plaidé que la femme était sur le pilote automatique la journée du drame.

Le jour de la tragédie, Brittany Borgessa a déposé son fils âgé de 2 ans, Isaac, à sa garderie. Au lieu d'emmener Samaria, une amie de la famille, à sa garderie, Borgess s’est rendue au travail à pied, laissant la fillette dans son siège d'appoint à l'arrière de la voiture.

Les températures à Williamsport ont atteint 36 degrés Celsius cette journée-là. La température dans l’habitacle était beaucoup plus élevée, et le véhicule était stationné en plein soleil.

Six heures et demie plus tard, Samaria s'est évanouie sur le sol de la voiture, la tête sur le siège passager avant.

Elle avait réussi à sortir de son siège d'appoint, mais sans quitter le véhicule.

La température interne de Samaria avait atteint 43 degrés Celsius, selon une évaluation du centre médical régional de Williamsport.

L’avocat de l’accusée avait soutenu qu'elle dormait mal et était stressée parce qu’elle était sur le point de se marier.