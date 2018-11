François Legault à Boston pour parler d’énergie

BOSTON – François Legault fait une mission éclair à Boston pour parler d’énergie et d’investissement privé.

«J’ai l’intention de discuter avec les gouverneurs du Nord-est américain sur les façons dont on pourrait augmenter nos exportations d’électricité», a lancé le chef caquiste mercredi en mêlée de presse à Québec avant de s’envoler vers les États-Unis.

Mercredi en soirée, M. Legault va rencontrer des investisseurs américains dont l’identité n’a pas été communiquée aux médias. Il compte lancer le message que le Québec est «open for business». Jeudi en matinée, il s’entretiendra avec le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, puis il discutera avec le coprésident du Comité sur l’énergie du Massachusetts, Thomas A. Golden.

Or même si M. Legault veut vendre davantage d’énergie, il devra tout d’abord réussir à construire de nouvelles interconnexions pour l’acheminer en Nouvelle-Angleterre.

Rappelons qu’Hydro-Québec a remporté un appel d'offres pour fournir de l’électricité au Massachusetts pendant 20 ans, un contrat qui représenterait des revenus de près de 10 milliards $ durant cette période. L’entente de principe n’est pas remise en question, mais le New Hampshire a bloqué la construction du projet Northern Pass, une ligne de transmission pour acheminer toute cette électricité.

«Le premier projet, le moins couteux [Northern Pass], a été refusé deux fois. Il y a un projet dans le Maine et un autre au Vermont», a rappelé le premier ministre. François Legault a rencontré le gouvernement du Vermont mardi à Montréal, mais n'a pas encore communiqué avec son homologue du Maine.

Lundi, la question de l’énergie sera également présente lors d’une rencontre entre M. Legault et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford. Pour vendre davantage d’électricité à son voisin ontarien, M. Legault pourra lui rappeler sa promesse électorale de réduire la facture d’électricité des Ontariens de 12 %. «Ma priorité c’est l’économie, et en particulier l’énergie. De voir comment on peut ensemble trouver des solutions pour réduire les prix de l’énergie», a indiqué François Legault.