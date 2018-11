Rien de mieux qu’une grosse soupe pour oublier que c’est parti pour l’hiver et pour la grande noirceur qui nous enveloppe à partir de 16 h chaque jour.

La soupe est de retour. Surtout celle qui est bien épaisse et réconfortante. Pas la soupe légère qui ouvre le repas, mais plutôt celle qui est le repas, avec des légumes, de la viande et un bon bouillon chaud. La soupe dans laquelle on veut tremper un quignon de pain après en avoir mangé tous les attributs. La soupe qui réjouit et réchauffe; celle que l’on accompagne d’un bon verre de rouge.

Ma grand-mère faisait des soupes incroyables avec presque rien : un peu de poulet, un peu de carottes et beaucoup de bouillon. Mon père faisait des soupes incroyables avec beaucoup de viande, des céréales, des légumes et un bouillon plutôt court, mais tellement parfumé !

Samedi soir, je recevrai mes amis sans chichis. Pas de saumon fumé, pas de bouchées extravagantes, pas de caviar. Mais, un souper campagnard avec du bon pain frais, du bon vin et de belles histoires à raconter. La réunion parfaite pour réchauffer le cœur de nos amis le samedi soir.

Soupe à l’agneau et aux herbes fraÎches

Un repas comme l’aimait mon grand-père : chaud et réconfortant.

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 30

Ingrédients

375 g (¾ lb) d’épaule d’agneau désossée, dégraissée et coupée en cubes

1,5 litre (6 tasses) de bouillon de bœuf

500 ml (2 tasses) de jus d’orange

500 ml (2 tasses) d’eau

1 gros oignon, haché

3 gousses d’ail, hachées finement

1 feuille de laurier

100 g (½ tasse) de riz rond

1 petit céleri rave, pelé et haché

1 grosse carotte pelée, hachée

2 branches de romarin, haché

2 c. à t. de persil haché

2 c. à s. de coriandre fraîche hachée

1 c. à s. de ciboulette hachée

Sel et poivre

Dumplings

200 g (1 2⁄3 tasse) de farine

2 c. à t. de levure chimique (poudre à pâte)

½ c. à t. de sel

1 c. à t. de poudre d’oignon

60 ml (¼ tasse) de bouillon de bœuf, tiède

Méthode

1. Dans une grande casserole, mélanger l’agneau, le bouillon de bœuf, le jus d’orange, l’eau, l’oignon, l’ail et la feuille de laurier. Porter à ébullition. Baisser le feu, couvrir à moitié et laisser mijoter 1 heure.

2. Ajouter le riz, le céleri rave, la carotte et le romarin. Couvrir et laisser mijoter 20 minutes.

3. Retirer la feuille de laurier. Ajouter le persil, la coriandre et la ciboulette. Saler et poivrer au goût.

4. Préparer les dumplings. Dans un bol, mélanger la farine, la levure chimique, le sel, la poudre d’oignon et le bouillon tiède.

5. Porter la soupe à ébullition. Laisser tomber des petites boules de pâte à dumplings dans la soupe. Lorsqu’elles remontent à la surface, cuire 5 minutes. Servir immédiatement.

Soupe d’orge au bœuf

Ajoutez un verre de vin rouge juste avant de servir pour donner du corps à la soupe.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Refroidissement : 1 h 20

Ingrédients

3 c. à s. d’huile d’olive extra vierge

225 g (½ lb) de bœuf à bouillir, en petits dés

3 c. à s. de farine tout usage

1 gros oignon, émincé

1 branche de céleri, finement hachée

2 gousses d’ail, hachées

2 carottes pelées, en dés

225 g (½ lb) de champignons de Paris, en quartiers

100 g (½ tasse) d’orge perlé

2 litres (8 tasses) de bouillon de bœuf

250 ml (1 tasse) d’eau

3 branches de thym

250 ml (1 tasse) de vin rouge corsé

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un grand poêlon, faire chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive. Ajouter le bœuf et faire sauter 3 minutes. Saler et poivrer. Saupoudrer de farine et mélanger. Cuire 3 minutes.

2. Dans une grande casserole, verser le reste de l’huile. Ajouter l’oignon, le céleri, l’ail et les carottes. Faire sauter 3 minutes. Ajouter les champignons et faire sauter 3 minutes. Saler et poivrer. Ajouter l’orge et faire revenir 2 minutes. Remettre la viande dans la casserole. Verser le bouillon, l’eau et le thym. Porter à ébullition. Baisser le feu, couvrir à moitié et laisser mijoter 1 heure.

3. Rectifier l’assaisonnement. Incorporer le vin rouge. Verser la soupe dans des bols et servir immédiatement.