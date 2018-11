Guy A. Lepage: «Bébéatrice» en trois questions

MONTRÉAL – Guy A. Lepage et sa famille prennent vie sous le coup de crayon de l’illustrateur Éric Godin dans le dessin animé «Bébéatrice», dont les textes sont inspirés des phrases mignonnes de Béatrice, la fille de l’animateur de «Tout le monde en parle».

Guy A., alias Papa Guy, s’y incarne lui-même, Mélissa Désormeaux-Poulin prête sa voix à la gentille maman Mamanie, Guillaume Lambert personnifie le grand frère Théo et la petite Élia St-Pierre interprète une Bébéatrice plus vraie que nature.

Guy A. Lepage nous a expliqué «Bébéatrice» en trois questions.

Guy, tu as souvent rapporté les citations de ta petite Béatrice sur Twitter, avec le mot-clic #Bébéatrice. Avec cette série, encore plus de gens vont avoir l’impression de connaître ta fille et vont s’identifier à ses propos. As-tu craint d’en quelque sorte exposer ainsi ton enfant au jugement des gens?

Oui et non. C’est un dessin animé, et la petite fille de «Bébéatrice» a quatre ans et demi, alors que ma fille est rendue à huit ans. Elle ne parle plus comme ça aujourd’hui. Si le personnage évolue, elle va vieillir d’un an, pas plus. On ne la suivra pas jusqu’au tournant de son adolescence. Et ma fille est l’une des auteures de la série. Je ne lui ai pas volé de textes ; je les ai copiés et c’est elle qui les signe. Elle fait partie de l’équipe d’auteurs de «Bébéatrice». Elle est payée et reçoit des droits de suite. C’est la plus jeune auteure de la Sartec (Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, NDLR).

Qu’as-tu pensé d’Élia St-Pierre, qui devient ainsi ta progéniture animée à l’écran?

Mélissa Désormeaux-Poulin et moi, on est impressionnés quand on joue avec elle. Elle a deux fois plus de textes que nous, et elle recommence deux fois moins souvent! C’est elle, la vedette de la série.

Comment la «vraie» Béatrice a-t-elle réagi en visionnant les premières capsules?

Elle est bien contente. Elle était un peu déçue de ne pas incarner Bébéatrice au départ; il a fallu lui expliquer que ça prenait une technique, qu’il fallait être capable de lire un texte et de le jouer en direct, et qu’elle n’avait pas du tout cette formation, contrairement à Élia St-Pierre, qui fait ça depuis trois ans. C’est un travail, il faut suivre des cours et se pratiquer. Mais Béatrice a chanté la chanson-thème de «Bébéatrice» avec Cœur de pirate. Elle était contente, parce que Cœur de pirate, c’est son amie et elle l’aime.

Les neuf premières capsules de cinq minutes de «Bébéatrice» peuvent être visionnées ICI Tou.tv dès maintenant, et neuf autres seront mises en ligne le 21 novembre. Les vignettes seront ensuite rassemblées en quatre épisodes de 30 minutes qu’ICI Radio-Canada Télé diffusera le dimanche, à 19 h 30, entre le 16 décembre et le 6 janvier.