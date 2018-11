La collection des Fêtes de Kylie Jenner est enfin révélée et on capote

On a ENFIN pu découvrir la collection des Fêtes tant attendue de Kylie Cosmetics et elle est tout simplement magnifique!

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylie Jenner sort toujours des collections spéciales, que ce soit pour sa propre fête, Noël ou même l'Halloween. Et chaque fois, on est jamais décues!

On doit avouer que cette collection festive s'annonce tout particulièrement belle. Et brillante!

La gamme de maquillage sera disponible en ligne dès le 19 novembre, mais en attendant, Kylie a dévoilé au grand jour les produits via ses stories Instagram. Les voici!

Tout d'abord, il y aura un ensemble de 8 mini rouges à lèvres liquides, certains mats et certains métalliques.

Les couleurs sont juste parfaites!

Pour continuer avec les lèvres, il y aura aussi un ensemble de 4 minis.

Également, il y aura 4 nouveaux rouges à lèvres en bâton métalliques.

Et comme à l'habitude, des «Lip Kits» dont celui-ci qui est très cute.

Pour les yeux, la palette Chill Baby semble magnifique!

Tout comme les ombres à paupières en crème.

Il y aura même des poudres pour le visage, dont un fard à joues et un illuminateur!

Bref, c'est une collection ultra complète et on a TROP hâte de pouvoir mettre la main dessus!



