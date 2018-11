Le Québec grelotte et ce n’est que novembre!

Vous ne rêvez pas, il fait très froid mercredi matin sur plusieurs régions du Québec. L’arrivée d’une masse d’air froide combinée à des vents violents fait chuter drastiquement les températures, jusqu’à - 20 °C, certaines villes ont même battu des records.

Des vêtements d’hiver seront nécessaires dans presque toutes les régions du Québec, puisque le refroidissement éolien pourrait atteindre -30 dans différents secteurs, avertit Environnement Canada.

Les régions touchées sont Montréal et Québec, l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, l'Estrie, Chaudière-Appalaches et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Records battus

À Montréal, le mercure affichait - 10 °C à 5h ce matin, la température la plus basse pour la même journée a été enregistrée en 1971 (- 11,7 °C). Malgré le froid, Montréal devrait profiter du soleil pour les deux prochains jours.

À Québec, un record de froid a été enregistré, tôt ce mercredi à la même heure, le mercure affichait -14 °C, alors que la température la plus basse pour un 14 novembre a été enregistrée en 2004 alors qu’il faisait - 11,7 °C.

Au cours de la journée

Pour Montréal, la journée s’annonce généralement ensoleillée, mais sera accompagnée de vents d'ouest de 30 km/h avec rafales à 50 km/h.

Le maximum prévu est de -6°C, mais avec le refroidissement éolien, la température ressentie sera de -19 le matin, et -14 en après-midi.

Neige

Des avertissements de neige ont d’ailleurs été émis par Environnement Canada. Les secteurs les plus touchés seront l’Estrie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie où la neige risque de s’accumuler et de tomber au moins jusqu’à mercredi après-midi.

«Une tempête en formation sur la Côte Est s'intensifiera rapidement et laissera de 15 à 25 centimètres de neige sur plusieurs régions de l'Est-du-Québec», a indiqué l’organisme fédéral sur son site internet.

«Une dépression qui s'intensifie rapidement passera sur le golfe du Saint-Laurent ce matin. Des vents très forts d'ouest à nord-ouest avec rafales à 110 km/h devraient se lever aujourd'hui [mercredi] dans le sillage de ce système», peut-on également lire.

L'accumulation de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains secteurs, les automobilistes sont invités à redoubler de prudence sur la route.