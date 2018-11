La pénurie de main-d’œuvre touche aussi l’aviation

Le domaine de l'aviation est aussi aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui dépasse largement les frontières du Québec et du Canada. À un point tel, que les standards ont baissé.

Les pilotes se retrouvent avec moins d'expérience aux commandes de gros avions et ceux qui choisissent cette profession, s'assurent de monter rapidement les échelons.

On estime que dans 20 prochaines années, il faudra deux fois plus de pilotes qu'aujourd'hui pour répondre à la demande.

Ainsi, ceux qui étudient pour devenir pilotes recevront probablement après leur graduation, plusieurs offres d'emplois.

«Si on recule de près de 20 ans, on pouvait s'attendre, chez les transporteurs régionaux, à avoir des pilotes embauchés autour de 4000 heures d'expérience de vol. Maintenant, on est plus autour de 1000 pour ce qui est des premières embauches», a expliqué la directrice générale à l'école Orizon Aviation, Marie-Claude Tanguay.

Est-ce moins sécuritaire pour le passager? Rassurez-vous: «Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas qualifiés pour la job. Ça veut dire que les gens peuvent se qualifier pour les gros appareils, pour les grosses compagnies, avec moins d'expérience, parce que la demande est là. Ces gens-là sont même parfaitement qualifiés et compétents pour faire ce genre de travail. Ils ont moins d'expérience que les pilotes de la génération avaient avant, quand ils arrivent au même niveau de leur carrière», a décrit le président et chef de la direction à l'Association du transport aérien du Canada, John McKenna.

Les grandes lignes aériennes n'arrivent pas à obtenir les candidats d'expérience dont elles auraient besoin, et recrutent chez les transporteurs régionaux. C'est l'intensité de l'approvisionnement qui devient problématique.

«Les transporteurs, quand ils ont de la pression, quand ils ont un manque de pilote, vont couper les lignes qui sont moins rentables. Ça peut se traduire par une perte de service, surtout en région», a ajouté M. McKenna.

Et ça a un effet domino, la pénurie a ses échos jusque dans les écoles de pilotage.

«On a des instructeurs de vol qui prennent rapidement de l'expérience, puis qui sont attirés aussi par ces transporteurs-là», a ajouté Mme Tanguay, de chez Orizon Aviation.

On observe également la forte présence de Français. Ces derniers sont attirés par la formation abordable offerte ici. Mais une minorité restera au pays pour y travailler.

Pour combler les 240 000 postes qui devraient être vacants dans les 20 prochaines années, on estime qu'il faudra davantage encourager la relève, et le sexe féminin à se lancer dans le domaine. Actuellement, moins d'un pilote d'avion sur dix est une femme.