Le 3e lien n'entraînera pas d'étalement urbain, selon le maire de Lévis

Photo Stevens LeBlanc Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, veut «détruire le mythe» de l’étalement urbain à Lévis. Sa Ville crée ses propres emplois et n’est plus une «banlieue» de Québec, a-t-il pesté, mercredi, lors d’un point de presse sur la main d’oeuvre à l’hôtel de ville. «Ce que je dis aux gens qui disent que le développement de Lévis, c’est le développement d’une banlieue ou de l’étalement urbain, c’est que c’est complètement faux. On va inviter ces gens-là à venir à Lévis puis on va leur donner un cours d’urbanisme 101.» - Gilles Lehouillier, maire de Lévis