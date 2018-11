Le prince Charles célèbre ses 70 ans à Buckingham Palace

LONDRES | Le prince Charles, premier dans l’ordre de succession au trône britannique depuis 1952, célèbre mercredi ses 70 ans lors d’un banquet organisé à Buckingham Palace.

Deux photos officielles ont été publiées pour l’occasion. Elles le montrent assis aux côtés de son épouse Camilla, la duchesse de Cornouailles, et entouré de ses fils, William et Harry, de leurs épouses Kate et Meghan, ainsi que de ses trois petits-enfants, George, Charlotte et Louis, dans le jardin de Clarence House, sa résidence officielle.

Le fils aîné de la reine Elizabeth II participera dans l’après-midi à une réception avec des invités nés comme lui en 1948.

Dans la soirée, la reine donnera en son honneur un banquet privé au palais de Buckingham. Y ont été conviés plusieurs membres de la famille royale, ainsi que des personnes «ayant joué un rôle important dans la carrière du prince», selon l’agence Press Association.

Le prince Charles a également été invité à prendre part à la rédaction du magazine britannique hebdomadaire «Country Life» publié cette semaine, dans lequel il livre un plaidoyer en faveur de la vie rurale et pour la défense de l’environnement.

«Nous sommes peut-être la dernière génération à avoir la chance de connaître les gens, le savoir-faire et les activités merveilleuses de nos campagnes», écrit-il dans un éditorial.

«Est-ce que la fin justifie les moyens? Que nous restera-t-il?», s’interroge le prince Charles face à la «destruction de l’environnement» causée par «la course à l’efficacité».

L’héritier de la couronne utilise régulièrement sa position pour mettre en avant les causes qui lui tiennent à coeur, dont l’environnement, mais aussi l’architecture ou l’agriculture. S’il a parfois défrayé la chronique avec ses prises de position politiques, il a défendu sa liberté d’expression dans un documentaire diffusé par la BBC à l’occasion de ses 70 ans.

«Ce n’est pas la même chose d’être prince de Galles que d’être souverain», a-t-il déclaré. Il a assuré qu’il respectera un strict devoir de réserve lorsqu’il accèdera au trône.

«L’idée que je puisse continuer à agir de la même façon, si je dois succéder (à la reine), est complètement absurde parce que les deux situations sont complètement différentes», a-t-il ajouté. «Je ne suis pas stupide».