Les passe-passe d’Hydro

Même si on s’habitue à avaler des couleuvres, à la longue, il y en a qui ne passent pas.

Hydro-Québec a perçu 1,5 milliard $ en trop dans les poches des consommateurs entre les années 2008 et 2016. Le précédent gouvernement libéral avait refusé de forcer la société d’État à retourner l’argent aux clients. Ce qui avait été dénoncé par les partis d’opposition.

Maintenant que le parti de François Legault est aux commandes de l’État, il soutient qu’il n’est pas possible de réparer les erreurs du passé.

Mais il est plutôt navrant de constater qu’il n’y a pas eu le moindre début de l’ombre d’un combat pour les citoyens. Si c’était un premier test pour la CAQ dans sa défense des contribuables, on peut dire que son courage s’est évaporé.

Au bureau de François Legault, on réplique vouloir « s’assurer que ça ne se reproduise plus ».

Or, mardi, le staff du premier ministre n’était pas en mesure de se prononcer sur le « mécanisme » mis en place par Hydro-Québec afin de « redonner », pour la première fois, l’équivalent de 50 pour cent des sommes perçues en trop au terme de l’année 2017.

D’abord, sur le principe, on peut se demander pourquoi on se contenterait de recevoir la moitié de ce qu’on nous a pris injustement. « Je t’ai pris 100 $ de trop dans tes poches, mais je suis fin, je vais t’en redonner 50. » C’est étrange.

C’est beaucoup plus subtil. La société d’État évalue qu’elle a fait payer 92 millions $ de trop pour 2017 et, ainsi, qu’elle doit 50 pour cent de ce montant, donc 46 millions $.

On peut toujours arguer que, peu importe, tout cet argent se retrouve dans les coffres de l’État qui peut ainsi offrir plus de services. Mais c’est que la moitié de ma paie contribue à cette noble cause chaque semaine. La moitié de votre paie.