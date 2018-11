Les profits d’Uni-Sélect reculent

BOUCHERVILLE – Le distributeur de pièces d’autos Uni-Sélect a vu ses profits légèrement diminuer au troisième trimestre en raison de charges financières.

L’entreprise de Boucherville, en Montérégie, a déclaré mercredi un résultat net de 10,5 millions $ ou 25 cents par action au trimestre clos le 30 septembre comparativement à 11,1 millions $ ou 26 cents, l’an dernier.

Les ventes ont crû de 13,4 % à 448,8 millions $, stimulées par la croissance de sa filiale britannique The Parts Alliance, présente au Royaume-Uni et en Irlande.

«Nos résultats du troisième trimestre font foi de notre recentrage sur l'exécution avec une croissance organique des ventes améliorée dans tous nos secteurs d'activités, un BAIIA ajusté plus élevé et une forte génération de flux de trésorerie», a déclaré André Courville, président et chef de la direction intérimaire d'Uni-Sélect.

M. Courville a souligné que le distributeur a continué à mettre en œuvre son initiative de réduction de coûts 20/20 lancée l’an dernier pour générer des économies récurrentes annuelles de 20 millions $ d'ici 2020.

«À ce jour, nous avons réalisé des économies annualisées de 12 millions $, soit 60 % de la cible. Dans un esprit d'amélioration continue et d'optimisation, nous avons identifié des réductions de coûts supplémentaires de 5 millions $, ce qui porte le total des économies récurrentes minimales à 25 millions $ d'ici 2020», a-t-il ajouté, soulignant que pour les 13 millions $ d'économies restantes, Uni-Sélect devait «engager des frais de restructuration et autres estimés entre 9 et 11 millions».