Les Remparts gardent la tête hors de l'eau

Les Remparts complèteront le premier tiers de leur saison en effectuant un retour attendu devant leurs partisans au Centre Vidéotron, vendredi soir, contre les Cataractes de Shawinigan. Pour Patrick Roy, ses protégés ont de quoi être satisfaits de leur rendement, surtout dans le contexte où les blessures ont miné l’effectif plus souvent qu’autrement.

Malgré l’absence de Louis-Filip Côté depuis près d’un mois en raison d’une entorse à la cheville subie alors qu’il connaissait ses meilleurs moments dans la LHJMQ sur le premier trio et de celle du gardien Dereck Baribeau (fracture de la main) depuis la mi-novembre, les Diables rouges ont maintenu une fiche bonne pour .500 de 9-9-1-2. Côté pourrait revenir juste avant la période des Fêtes.

À cette liste d’éclopés s’est en plus ajoutée la recrue Nicolas Savoie, qui prenait de plus en plus du galon à la ligne bleue avant que l’assaut dont il a été victime par Vincent Senez, des Cataractes, vendredi dernier, le mette hors-jeu pour au moins un mois en raison d’une commotion cérébrale et d’une fracture de l’os de la joue. Il a été opéré dimanche. Les Remparts sont aussi privés du défenseur Braeden Virtue qui s’est disloqué l’épaule au début octobre. L’Américain ne renouera pas avec l’action avant janvier.

«Quand tu manques une semaine ou deux, ce n’est pas si pire, mais on a des joueurs que c’est quatre à six semaines [...] Ça fait partie de la saison et faut composer avec. Ce qui est réconfortant en même temps, c’est de voir qu’on a réussi à maintenir le cap et à se tenir aux alentours de .500 dans une conférence très serrée», s’est réjoui l’entraîneur-chef et directeur général, mercredi.

Éthique irréprochable

Un autre aspect emballe le grand patron depuis le début de la saison et c’est le travail au pic et à la pelle que ses joueurs lui offrent sur une base constante, et ce, même dans les rencontres où le pointage était loin d’être à leur avantage.

«Je ne me pose pas la question soir après soir si on va travailler. L’éthique de travail est sans reproche. Jaime aussi voir la progression du groupe, je sens que notre équipe s’améliore de match en match», a souligné Roy.

Avec 14 patineurs âgés de 18 ans et moins, dont six n’ayant pas atteint la majorité, la jeunesse occupe une place importante de l’alignement des Remparts. Roy a vanté la progression de ses nombrils verts.

«On ne regarde pas contre qui ils jouent, on ne s’amuse pas à confronter les trios, peut-être qu’on va le faire dans certaines occasions, mais en général, on essaie d’exposer nos jeunes à de bons trios et à des trios plus matures. Et je pense que c’est la manière de faire pour leur permettre de progresser», a-t-il assuré.

Semaine d’entraînement

Aux prises avec un calendrier chargé, les Remparts ne s’étaient exercés qu’à une trentaine de reprises depuis le début du camp d’entraînement avant cette semaine, entraînements les jours de match inclus! D’ici vendredi, Roy aura sorti le sifflet trois fois de suite, une première depuis belle lurette.