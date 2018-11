Quand la défense prend le bord

CALGARY | Quand rien ne va plus, même les schémas au tableau ne sont parfois pas suffisants. C’est à ce moment qu’une séance vidéo s’impose.

Voilà à quoi Claude Julien et ses adjoints ont convié leurs joueurs mercredi, au lendemain de la pénible défaite de 6 à 2 aux mains des Oilers.

Une session d’une trentaine de minutes au cours de laquelle l’entraîneur-chef du Canadien a rappelé à ses ouailles l’importance de bien s’impliquer défensivement.

« On a perdu certains détails de vue. Nos replis défensifs ne sont pas aussi bons qu’ils l’étaient, nous ne fermons plus aussi bien et aussi rapidement le jeu », a décrit Julien.

Depuis le début de la saison, le Canadien a touché la cible 44 fois à cinq contre cinq. Il s’agit d’un sommet dans le circuit Bettman. La nature humaine étant ce qu’elle, il ne serait pas surprenant que ces succès à un bout de la patinoire aient entraîné de la négligence 200 pieds plus loin.

« Dès le début de la saison, nous savions que pour connaître du succès, nous devrions bien jouer dans notre territoire. On parvient à marquer notre part de buts, alors il faut peut-être porter plus attention à notre jeu défensif », a déclaré Carey Price.

Trois fois au cours des huit derniers matchs, le Tricolore est parvenu à inscrire au moins quatre buts. Le hic, c’est qu’il en a accordé au moins quatre à sept occasions.

Trop éparpillés

On blâme beaucoup le groupe de défenseurs pour ces déboires, mais la position de l’entraîneur est juste : le coup de main des attaquants en territoire défensif est parfois déficient.

« Il faut revenir plus bas pour aider nos défenseurs. Depuis quatre ou cinq matchs, on s’est éloigné de ça. Hier [mardi], ça a explosé » , a reconnu Phillip Danault.

« Il faut également les soutenir davantage, se tenir plus près d’eux. Dernièrement, on est beaucoup trop éparpillés sur la patinoire », a-t-il ajouté.

Cela favorise les passes dans les patins ou les sorties de zone par les baies vitrées ; deux gestes grandement propices à des revirements coûteux en sortie de territoire.

« L’exécution fait défaut. Autant nous que les attaquants devons prendre position plus rapidement. Ainsi, la première passe se fera plus rapidement et plus facilement, a corroboré Jeff Petry. Tout part de là. C’est pour ça qu’on a passé beaucoup de temps dans notre territoire, hier [mardi]. »

Price devant le filet... peut-être

Après deux matchs loin de l’action, Price pourrait retrouver son filet, ce soir face aux Flames. Au moment de commenter la situation de ses gardiens, Julien a gardé ses options ouvertes.

« Je ne suis pas prêt à la dire présentement. On va regarder ça de près. Il y a de grosses possibilités qu’on le voie », a-t-il indiqué.

La dernière fois que Price, en santé, a été assis sur le tabouret du gardien auxiliaire pendant trois rencontres consécutives remonte à la fin de la saison 2009-2010. À l’époque, il avait perdu son poste au profit de Jaroslav Halak.

Pour sa part, Bill Peters, le vis-à-vis de Julien chez les Flames, a confirmé que Mike Smith obtiendra le départ.

Scherbak rappelé, mais blessé

Puisque sa période de remise en forme arrivait à échéance, Nikita Scherbak a été rappelé par le Canadien. Toutefois, il ne rejoindra pas l’équipe pour la fin du voyage dans l’Ouest canadien.

L’attaquant de 22 ans demeurera à Montréal pour poursuivre ses traitements en lien avec la blessure au bas du corps qu’il a subie pendant son séjour à Laval. En cinq matchs avec le Rocket, le Russe n’a récolté qu’un seul point, un but.