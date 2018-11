Redmen: le bémol de Francis Verreault-Paul

Le désir d’une frange d’étudiants de l’Université McGill de mettre fin à l’utilisation du nom «Redmen» pour les équipes sportives de l’établissement, en raison de la connotation supposément raciste de l’appellation, continue de faire réagir un peu partout au Québec.

Le hockeyeur Francis Verreault-Paul, qui a évolué pendant quelques années pour les Redmen, a apporté un peu d’eau au moulin ces derniers jours. Verreault-Paul, qui est d’origine autochtone, estime que cette initiative va trop loin.

Les activistes derrière cette polémique assument que le mot «Redmen» est offensant pour les communautés autochtones : Verreault-Paul argue d’une part que ce n’est pas nécessairement le cas et que, d’autre part, le mot évoque davantage l’identité visuelle de l’université que les Premières Nations.

«Pour moi, le nom "Redmen" fait référence aux couleurs de l'université, a-t-il indiqué, mercredi, à la chaîne TVA Sports. Je ne veux pas nier ce qui s'est passé, les noms comme "McGill Squaw" ou "McGill Indians"; il y avait un logo autochtone sur les casques, mais on les a enlevés. Je crois que les ajustements ont été faits depuis le temps et les dirigeants qui sont en place maintenant, ce n'est plus les dirigeants de 1920.»

Délicat

L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi, qui est originaire de Mashteuiatsh, une communauté innue située au Lac-Saint-Jean, a assuré qu’il avait consulté sa famille et ses proches avant de se prononcer publiquement dans ce débat. En aucun cas il ne veut diminuer les luttes menées au nom des communautés autochtones du pays, mais il croit que celle-ci rate un peu la cible.

«Ç’a peut-être un peu bifurqué sur d'autres sujets, dernièrement, ce débat-là, et je pense que ce sont des sujets importants, mais qui ne devraient pas être discutés par rapport au nom "Redmen", qui est la principale cause du débat en ce moment», a-t-il expliqué.

Verreault-Paul croit également que tous les côtés doivent être entendus et respectés dans cette discussion.

«Je respecte l'opinion de M. [Tomas] Jirousek, le leader du mouvement. Je crois qu'il apporte de bons points, mais pour moi, les changements et les ajustements ont été faits, a-t-il indiqué. Il n'y a pas seulement que les autochtones qui ont le droit à leur opinion par rapport à ça. Je crois que c'est important de savoir ce que "Redmen" veut dire pour les gens en place à l'Université McGill.»

Large majorité

Les participants à un référendum organisé par l’association étudiante de l’université, dont les résultats ont été dévoilés lundi soir, ont appuyé à 78,8 % le changement de nom des Redmen. Au total, 5856 votes ont été enregistrés, ce qui représente environ 28 % du total des étudiants de l’établissement.

La direction n’a pas encore réagi devant les résultats de cette consultation.

«Pendant que l’Université se traîne les pieds, les étudiants autochtones continuent de souffrir, a indiqué Jirousek, un membre de la Première Nation Kainai, en Alberta. Ça devrait être la seule priorité de l’Université. Les étudiants autochtones se sentent isolés à cause du nom "Redmen". Ils ne se sentent pas en sécurité à cause du nom "Redmen".»