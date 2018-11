Sandrine Hamel sur un premier podium de Coupe du monde

Sandrine Hamel a réalisé une superbe deuxième manche au slalom incliné de la Coupe du monde de parasurf des neiges, mercredi, à Landgraaf, aux Pays-Bas, ce qui lui a permis de terminer la compétition au deuxième rang de la catégorie LL-2.

La planchiste de 21 ans a remporté la première médaille de Coupe du monde de sa carrière.

Après la manche initiale, l’athlète de Saint-Sauveur était quatrième derrière trois Néerlandaises. Hamel a enregistré le deuxième meilleur chrono de la manche finale, soit 47,75 s, pour terminer à 1,07 de la Néerlandaise Lisa Bunschoten (46,68). La meilleure des deux descentes était retenue pour le classement final où le bronze a été décerné à une autre para-athlète locale, Renske van Beeke (48,01).

«Ce premier podium, c’est un moment de soulagement et d’euphorie, étant donné que c’est la première fois que je réussissais à avoir une médaille. C’est donc une très bonne journée», a soutenu celle qui avait décroché deux cinquièmes places aux Jeux paralympiques de Pyeongchang.

«J’étais très insatisfaite de mon temps après ma première descente et je savais que je pouvais être plus rapide. En deuxième manche, j’ai fait en sorte de bien respirer et de bien regarder devant moi. Mon calme, c’est ce qui m’a permis d’améliorer mon temps et mon classement.»

Hamel se doutait bien qu’elle avait réalisé une bonne deuxième descente. «Pendant que j’étais sur le parcours, je savais que j’allais plus vite, mais pas à quel point. Ç’a vraiment été une belle surprise.»