Seuils d'immigration : Québec solidaire en phase avec Justin Trudeau

Québec solidaire est en phase avec le gouvernement de Justin Trudeau quant au nombre d’immigrants et de réfugiés que le Québec doit accueillir.

Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a réitéré mercredi son opposition au projet du gouvernement Legault de réduire le nombre d’immigrants reçus chaque année.

«Diminuer les seuils d’immigration, c’est une mauvaise solution, et on est rarement d’accord avec Justin Trudeau, mais de garder un nombre de réfugiés qui nous permet de jouer notre rôle de solidarité envers les plus mal pris de notre planète, c’est une bonne chose», a-t-il confié, au sortir d’une rencontre avec des représentants des autres formations politiques sur le statut de Québec solidaire à l’Assemblée nationale.

Selon lui, dans une époque où de plus en plus de gens «en détresse» cherchent à améliorer leur sort, à fuir la guerre ou les dérèglements climatiques, le Canada et le Québec ont une responsabilité.

Le député de Gouin convient que l’accueil des nouveaux arrivants doit être bien faite. «Mais fermer des portes à des gens qui veulent améliorer leur vie et qui sont en détresse, ce n’est pas une solution», a insisté M. Nadeau-Dubois.

Des négociations sont en cours depuis quelques jours entre le gouvernement Legault et Ottawa sur les seuils d’immigration. La CAQ souhaite réduire les cibles de 50 000 à 40 000 personnes par an.

Le ministre québécois Simon Jolin-Barrette doit rencontrer jeudi le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

Parmi les trois catégories de nouveaux arrivants, Québec a la responsabilité de son immigration économique alors qu’Ottawa a compétence en matière de réunification des familles et de réfugiés.