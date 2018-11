Surplus de 3 G$: François Legault baisse une fois de plus les attentes

Les méthodes comptables actuelles du gouvernement du Québec ne permettent pas d’offrir un portrait «qui reflète la réalité», a indiqué le premier ministre François Legault, en baissant de nouveau les attentes quant au surplus de 3 G$ dévoilé au début novembre.

La semaine dernière, le premier ministre avait provoqué la colère de l’ex-ministre Carlos Leitao en mettant en doute l’ampleur réelle du surplus de 3 G$ annoncé par son successeur aux Finances, Éric Girard.

«Mettre en doute le fait qu’au cinquième mois de l’année financière en cours il y a un surplus de 3 milliards de dollars, c’est impensable», avait dénoncé M. Leitao, accusant du même coup M. Legault de s’attaquer à la compétence, «la rigueur et l’indépendance» des fonctionnaires de son ancien ministère.

Or, le chef caquiste persiste et signe. «Actuellement, le portrait qui est donné, quand on dit: “Après cinq mois, il y a un surplus de trois milliards", ce n’est pas un portrait qui reflète la réalité de la situation des finances publiques», a déclaré M. Legault en point de presse.

«Loin» d’un surplus de 3 G$

Avec les méthodes actuelles, M. Legault trouve «spécial» que le gouvernement se retrouve à annoncer «un surplus de 3 milliards, alors qu’on sait très bien qu’on ne va pas finir l’année avec un surplus de 3 milliards, loin de là», a-t-il prévenu.

C’est d’ailleurs pourquoi il a donné à M. Girard «le mandat» de revoir les «façons de faire la comptabilité» au ministère des Finances.

«Est-ce qu’on peut se contenter d’annoncer seulement des trimestriels, puis en même temps de donner une révision des prévisions annuelles, ce qui est fait dans l’industrie avec des entreprises? Peut-être», a dit le premier ministre.

Le chef caquiste souhaite essentiellement faire en sorte que l’approche comptable de l’État se rapproche de ce qu’il a connu dans le monde des affaires. L’objectif? Que les Québécois, qu’il considère comme étant «les actionnaires» du gouvernement, «connaissent mieux la situation financière réelle du Québec».