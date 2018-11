Tanner Pearson échangé aux Penguins, Carl Hagelin aux Kings

Les Penguins de Pittsburgh ont fait l’acquisition de l’attaquant Tanner Pearson, des Kings de Los Angeles, mardi, cédant en retour le joueur d’avant Carl Hagelin.

Pearson, 26 ans, a été limité à une mention d’aide, lui qui a remporté la coupe Stanley avec l’équipe californienne en 2014. Choix de premier tour, le 30e au total, des Kings en 2012, il a amassé 144 points, dont 69 filets, en 325 rencontres du calendrier régulier en carrière. Cette saison, il en est à sa deuxième campagne d’un contrat de quatre ans et de 15 millions $.

De son côté, Hagelin a obtenu un but et deux aides en 16 sorties en 2018-2019. L’ancien des Rangers de New York et des Ducks d’Anaheim a totalisé 225 points, incluant 89 filets, en 504 affrontements de la Ligue nationale. Admissible à l’autonomie complète l’été prochain, il a soulevé deux fois la coupe avec Pittsburgh en 2016 et 2017.