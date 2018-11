Trump dénonce, sans preuve, des électeurs «illégaux» déguisés

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a de nouveau évoqué mercredi, sans preuves ni éléments concrets, des fraudes électorales aux États-Unis, affirmant notamment que certains Américains se déguisaient pour pouvoir voter plusieurs fois.

« Les républicains ne gagnent pas et c’est à cause de votes potentiellement illégaux », a déclaré M. Trump au Daily Caller, huit jours après les élections de mi-mandat qui ont vu les démocrates reprendre le contrôle de la Chambre des représentants.

La Floride a ordonné samedi un nouveau décompte des voix pour le poste de gouverneur de l’État et pour un poste de sénateur à Washington. Envenimant encore un peu plus un climat déjà tendu, plusieurs responsables républicains ont évoqué des cas de fraude sans cependant étayer leurs accusations.

Dénonçant « les gens qui se mettent dans la queue et n’ont absolument aucun droit de voter », le 45e président des États-Unis est allé plus loin. « Parfois, ils vont à leur voiture, changent de chapeau, changent de T-shirt, reviennent et votent de nouveau », a-t-il ajouté.

« Ce qui se passe est vraiment une honte », a-t-il encore dit.

Il n’existe pas de carte nationale d’identité aux États-Unis où chaque Etat définit les documents à présenter pour s’identifier dans son bureau de vote.

Plusieurs États dirigés par des républicains ont imposé des règles très restrictives, les démocrates dénonçant des mesures visant à exclure nombre d’électeurs issus des minorités noires, hispaniques ou amérindiennes.

Donald Trump a répondu à ces critiques en minimisant la nature des documents exigés pour participer aux scrutins. « Si vous achetez des céréales, vous avez une identification vous permettant de voter », a-t-il lancé de manière énigmatique.

En novembre 2016, quelques jours après son élection à la tête de la première puissance mondiale, M. Trump avait évoqué des « millions » de personnes qui avaient voté selon lui de manière illégale lors du scrutin présidentiel du 8 novembre qui l’opposait à Hillary Clinton.

Aucun élément concret n’est venu depuis corroborer ces affirmations.