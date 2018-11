Un botteur du CNDF dans la mire de la NCAA

« Le vidéo de Los Angeles a été mis en ligne dimanche dernier par Chris Sailer, et trois équipes m’ont déjà contacté en me disant qu’elles étaient intéressées à ce que je fasse des tests pour elles », de poursuivre le joueur par excellence sur les unités spéciales du circuit collégial Division 1. « Les équipes sont Oregon, North Illinois et UCLA, trois programmes en Division 1. Chris Sailer croit beaucoup en moi et c’est grâce à lui si je me suis fait connaître. »