Un organisme d'alphabétisation dénonce la Commission scolaire de la Capitale

À peine deux mois après la rentrée d’automne, un organisme d’alphabétisation du secteur de Limoilou soutient avoir été expulsé de son local avant la fin du bail par la Commission scolaire de la Capitale.

Lis-moi tout Limoilou - un organisme en alphabétisation populaire qui dispense à des personnes immigrantes et québécoises de la formation en alpha-francisation et en alphabétisation – a signé un bail d’un an avec la commission scolaire, en juillet dernier, pour la location de trois locaux situés sur la 4e Avenue.

En octobre dernier, l’organisme a dû libérer un des locaux temporairement, pour des travaux de finition de plancher. Or, Lis-moi tout Limoilou n’a jamais pu regagner le local qui fait partie du bail.

«On ne comprenait pas trop pourquoi, mais il devenait évident qu’il y avait un problème», indique Louise Crête, présidente de Lis-moi tout Limoilou.

C’est le 7 novembre dernier que Richard Vallée, Directeur général adjoint aux affaires administratives de la commission scolaire, a indiqué à Mme Crête a qu’elle ne pouvait pas reprendre ses activités dans le local concerné.

«Il nous a dit que la commission scolaire avait un projet de robotique-informatique qui, de ce que l’on a compris, impliquait une plus grande clientèle que ce qui avait été prévu au départ et qu’ils avaient besoin du local pour une occupation envisagée le 1er décembre», explique Mme Crête, déplorant qu’elle n’a jamais été avisée de la situation.

La présidente de l’organisme indique qu’aucun autre local n’a été proposé.

«Nous sommes obligés de fonctionner autrement, sans ce local, depuis plusieurs semaines, indique Mme Crête. Le bail prévoit que le local 206 en fait partie, mais on ne peut plus y accéder. On se retrouve donc devant l’impossibilité de fonctionner comme avant, la classe ne peut pas fonctionner selon son modèle normal.»

La présidente de Lis-moi tout Limoilou veut ravoir la jouissance des lieux loués à l’origine et la superficie dont ils ont droit en vertu du bail.

Personne à la Commission scolaire de la Capitale n'était disponible pour commenter la situation mercredi en fin de journée.