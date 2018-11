Une filiale d'Alphabet va lancer un service de voiture autonome en décembre

L'entreprise Waymo, une filiale d'Alphabet, la maison-mère de Google, prévoit lancer le premier service de voiture autonome au monde d'ici quelques semaines.

Selon ce qu'a rapporté l'agence Bloomberg mercredi, Waymo déploiera ce nouveau service, sous un nom qui n'a pas été dévoilé, au début du mois de décembre. Il entrera alors en compétition directe avec des services comme ceux offerts par Uber et Lyft.

Les débuts du service développé par Waymo, anciennement connu sous le nom de Projet de voiture autonome de Google, seront toutefois modestes. Quelques dizaines, voire quelques centaines de voitures sillonneront d'abord un secteur bien délimité en banlieue de Phoenix, en Arizona, d'une superficie d'environ 250 km carrés, a expliqué une source à Bloomberg.

Les premiers clients proviendront fort probablement d'une banque de 400 familles volontaires qui testent déjà les voitures de Waymo depuis un an. Le service sera par la suite étendu graduellement à de plus en plus de personnes, a avancé l'agence de presse.

L'entreprise travaille au développement de sa voiture autonome depuis environ une décennie.

Mardi, le président-directeur général de Waymo, John Krafcik, avait laissé entendre au «Wall Street Journal» que le service serait lancé «d'ici deux mois». Le nouveau service payant sera offert aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Par exemple, Walmart est intéressé par le service pour pouvoir conduire ses clients de leur demeure vers ses magasins, a-t-il soutenu.

Waymo serait en avance sur ses compétiteurs pour le développement d'une voiture autonome fin prête à prendre la route, a expliqué l'analyste de Bloomberg New Energy Finance Nick Albanese. Selon lui, l'entreprise éclipse ses rivaux, incluant GM, qui serait l'autre leader du domaine et qui aurait un an de retard sur la technologie développée par la filiale d'Alphabet.