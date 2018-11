Une ligne du temps permet de mesurer la progression de l’épidémie d’obésité au Québec

QUÉBEC – Ces 50 dernières années, le mode de vie des Québécois a changé du tout au tout, avec pour conséquence que l’obésité est devenue une véritable épidémie et 600 000 personnes vivent aujourd’hui avec le diabète.

L’étalement urbain, le tout à l’automobile, la restauration rapide ainsi que les emplois et les loisirs sédentaires ont fait en sorte que les gens ont accumulé les kilos superflus.

Des maladies comme le diabète, qui est associé à une mauvaise alimentation et à une vie peu active, ont explosé, et les coûts associés à l’obésité ont eux aussi atteint un sommet, notamment en 2011 alors qu'ils étaient estimés à 3 milliards $ par année dans la Belle Province.

Le Comité scientifique sur la prévention de l’obésité de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dévoilé mercredi, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, une ligne du temps qui se veut un outil pour mieux comprendre la progression de l’obésité chez nous.

«Grâce à une ligne du temps, il est possible de remonter le fil des événements et d'assister aux changements qui ont mené à cette épidémie, très liée au diabète de type 2», a indiqué l’INSPQ, par communiqué, en regardant aussi loin qu’au début des années 1960.

Ainsi, selon les chiffres de l’INSPQ, la proportion des ménages québécois comptant deux véhicules est passée de 16 % à 36 %, de 1978 à 2013.

Aujourd’hui, à peine un emploi sur cinq requiert un niveau d’activité physique modéré. En 1961, c’était un emploi sur deux.

En 2014, les Québécois avaient l’embarras du choix pour se nourrir rapidement avec 8000 établissements de type «fast food». C’est sans compter tous les restaurants qui misent sur des portions de plus en plus généreuses pour attirer et fidéliser leurs clients.

Le monde virtuel et les jeux vidéo ont fait en sorte que les jeunes ne vont plus jouer dehors comme autrefois et s’écrasent souvent devant un écran. Les premiers cas de diabète de type 2 chez les enfants sont d’ailleurs apparus dans les années 1980 et, de nos jours, 100 enfants canadiens reçoivent ce diagnostic chaque année.

«En 1978, on évaluait à 14 % la proportion d'adultes aux prises avec un problème d'obésité, alors que chez les jeunes de 6 à 17 ans, seulement 2 % étaient obèses, a dit Chantal Blouin, chercheuse à l'INSPQ. Trente ans plus tard, ce taux atteint 23 % chez les adultes et presque 10 % chez les enfants.»