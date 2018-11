10 chansons à écouter pour se la jouer écolo

La semaine dernière que 400 personnalités québécoises lançaient un pacte pour une transition écologique. Depuis, le débat fait rage à savoir sir les signataires sont tous d’authentiques écologistes.

Nous ne relancerons pas le débat. Ce qui nous intéresse par-dessus tout, c’est de savoir qui sont les musiciens qui ont pris part à ce pacte.

Parmi ces signataires, on retrouve Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud, Diane Dufresne, Daniel Bélanger, Mario Pelchat, Vincent Vallières, Michel Rivard, Kevin Parent Daniel Boucher et les Sœurs Boulay.

Ça fait quand même beaucoup d’interprètes qui chantent à l’unisson pour un monde plus vert.

Mais l’intérêt des musiciens pour la cause environnementale n’a rien de nouveau. Dès les années 60, on va chanter les vertus d’un retour à la terre, aux vraies valeurs, pour fuir la pollution des villes.

Encore aujourd’hui, l’écologie s’avère l’inspiration première pour bien des artistes. Le groupe français Tryo n’aurait plus rien à chanter si la Terre était sauvée.

Et l’environnement attire aussi les groupes rock. Pas juste les groupes hippies qui jouent avec des guitares en terre cuite.

Pour vous, nous avons regroupé des hymnes écologistes de tous les styles.

Les plus observateurs d’entre vous remarqueront dans la liste que les paroles ne sont pas nécessairement écrites par des membres de la communauté scientifique. Les paroliers ne sont pas toute des Hubert Reeves qui s’ignorent.

Parmi notre sélection de pièces écolos, on retrouve quelques oubliées. Et il y a sans doute de bonnes raisons pour ça.

Parfois on aborde l’environnement de front pour en faire le sujet principal de la chanson. En voulant dénoncer. Parfois c’est plus contemplatif. À vous de juger selon votre mood.

Voici donc notre liste de chansons à écouter le volume au bout pour que tout le monde croie que vous n’avez rien à envier à Laurie Waridel.

Lavez, lavez – Martine St-Clair

Hé oui! Semble-t-il que c’était bel et bien une chanson qui se voulait écolo. Il y a là matière à débattre, c’est certain.

No more wasting away/La pure vérité – Artistes canadiens pour l’environnement

Cette chanson est sans équivoque: il est question d’écologie. Même le nom du «groupe» ne laisse aucun doute: Artistes canadiens pour l’environnement (on aurait aimé assister au brainstorm qui a accouché de ce nom). Cette complainte bilingue se voulait un peu le «We are the world» canadien de l’environnement. On trouve réunis les Claude Dubois, Ginette Reno, Martine St.Clair, Michel Rivard. Du côté canadien on retrouvait Kim Mitchell, Mark Holmes de Platinum Blonde (vous vous rappelez?). Mais où était Bryan Adams? Et Rush?

Apocalypso – Joe Bocan

Joe Bocan a de la suite dans les idées. En 1991 elle interprétait Apocalypso où elle s’inquiète du sort de la planète et la semaine dernière elle signait le fameux Pacte. Personne ne peut l’accuser d’être inconséquente. En 1989, elle parlait des femmes voilées dans une chanson... Bien des années avant la Charte des valeurs! Joe Bocan serait-elle une visionnaire?

Chats sauvages – Marjo

Marjo se fait plus contemplative que contestataire sur cet air léger qu’il fait bon fredonner dans les karaokés. Elle insiste sur le fait qu’on «n’apprivoise pas les chats sauvages... Pas plus qu’on ne met en cage les oiseaux de la Terre.» Les groupes de protection des animaux ne sauraient dire mieux. -

Maudit Bordel – Marie-Chantal Toupin

Une chanson enregistrée à une époque où Marie-Chantal Toupin était plus active sur disque que sur les réseaux sociaux.

Pour prendre le temps de se dire

Que toute la planète

Est en train de mourir

On prend la terre pour une poubelle

Maudit bordel

(Est-ce que la chanson a été écrite EN MAJUSCULE?)

Le déni de l’évidence – Mes Aïeux