25 signes qui prouvent que tu es complètement obsédée par Noël

Chaque année, le même débat revient: pour certains, Noël est seulement une fête commerciale stressante, mais pour d’autres, cette célébration est merveilleuse et devrait durer toute l’année.

Pour les passionnés: la musique, les décos et l’esprit, c’est sacré! Si cela fait des mois que vous attendez ce moment qui vous rend tout simplement euphorique, vous êtes probablement parmi de ceux qui sont obsédés par ce temps de l’année.

Vous vous reconnaîtrez donc dans ces 25 signes qui prouvent que vous êtes complètement accro à Noël:

1. Dès que l’Halloween est passée, vous êtes dans l’esprit de Noël

Dès le 1er novembre, vous sortez vos décorations et votre musique de Noël. Vous vous foutez que ce ne soit pas socialement accepté encore.

2. Il n’y a rien comme de la musique de Noël pour vous rendre heureux

Mariah Carey, c’est votre gurl. Votre playlist de Noël est créée et elle joue dans vos oreilles en tout temps.

3. Vous enregistrez/regarder TOUS les films de Noël qui passent à la télévision

Pas question de manquer Elf ou Maman, j'ai raté l'avion.

4. Un sapin de Noël pour vous, c’est sacré

En novembre, votre sapin est prêt et il doit être impeccable : les boules de Noël, les guirlandes et les lumières doivent toutes être parfaitement agencées.

5. Votre calendrier de Noël est prêt depuis le mois d’août

Il existe maintenant des calendriers de Noël dans toutes les sphères: mode, beauté, friandises, etc. Les vôtres, parce que oui, vous en avez plusieurs, sont achetés depuis très très longtemps.

6. Vos cadeaux de Noël sont déjà achetés, emballés et cachés avant même que votre entourage commence à y penser

Vous ne comprenez pas les gens qui sont toujours à la dernière minute. Vos cadeaux à vous, vous y avez pensé toute l’année et la plupart sont achetés avant les rabais du Black Friday. Au lieu de courir d’un magasin à l’autre le 24 décembre, vous êtes chez vous à faire de la popote sans être stressé.

7. Vous possédez beaucoup trop de «Ugly Sweaters» de Noël

Vous avez une section réservée à vos chandails laids de Noël dans votre garde-robe. Vous ne pouvez jamais en avoir trop!

8. Vous ne pouvez pas être ami avec une personne qui déteste Noël

Parce que sérieusement, qui a besoin d’autant de négativité dans leur vie?

9. Dans votre cœur, le père Noël existe réellement

Il fait partie de la magie de Noël. Vous en êtes presque rendu à essayer de faire croire à votre chat qu’il existe.

10. Vous bavez juste à penser à toute la nourriture sur la table le soir de Noël

Non, mais! Existe-t-il vraiment meilleure nourriture que celle de Noël? Vous y rêvez tellement que vous oubliez les kilos que vous prenez chaque année. Pas grave, vous mettrez (encore) le gym dans vos résolutions!

11. Malgré les tonnes de rabais, le Boxing Day est pour vous une journée triste

Parce que c’est le lendemain de Noël et que toutes les décos disparaissent des magasins. Ça veut aussi dire qu’il reste 364 jours avant le prochain Noël.

12. Votre collection d’emballage, de rubans et de choux pour vos cadeaux s’agrandit dangereusement chaque année

Vous en possédez de toutes les couleurs, les textures et les formes. Chaque personne aura un cadeau différent chaque année. C’est le tiroir qui vous manque le plus les autres mois de l’année!

13. Vous êtes incapable de vous endormir la veille de Noël parce que vous êtes juste trop excité pour le lendemain

Vous avez beaucoup trop hâte de donner vos cadeaux et de jouer avec vos nouvelles bébelles comme quand vous étiez petit.

14. Vous essayez toutes les boissons, pâtisseries et friandises à l’image de Noël qui peuvent se vendre

Les chocolats chauds et les cafés de Noël du Starbucks et du Tim Hortons n’ont jamais de secret pour vous. Même chose pour les beignes et les bonbons.

15. Vous préparez toujours le cadeau le plus cool des échanges de cadeaux

Parce que vous y avez pensé avant, vous avez toujours le cadeau que tout le monde veut. Et c’est un plaisir pour vos yeux de les voir se l’arracher.

16. Vous aimez presque plus donner des cadeaux qu’en recevoir

Vous mettez tellement de temps et d’amour dans les vôtres que le plaisir de voir vos proches les déballer est presque aussi fort que d'en recevoir un que vous aimez.

17. Votre famille et vos amis vous mettent toujours en charge des jeux pour faire lever le party

Vous avez toujours les idées les plus originales, mais vous êtes aussi la seule personne qui osera mettre du temps pour les préparer.

18. Vous magasinez et planifiez un ensemble différent pour chaque party de Noël prévu à votre horaire

Pas question de recycler des ensembles. Vous en avez un qui s’agence parfaitement avec chaque occasion.

19. Vous faites des économies d’avance pour être certain d’acheter un petit quelque chose à tous les gens que vous aimez

Même si votre budget est plus restreint, vous vous assurez que tout le monde que vous aimez aura une petite pensée de votre part. Trop d’amour à donner au diable les dépenses!

20. La première neige est pour vous un émerveillement qui vous rappelle que votre fête préférée s’en vient

Les premiers flocons sont un moment heureux pour beaucoup de gens, mais surtout pour vous. Neige = Noël et Noël = bonheur!

21. Vous vous retenez toujours d’aller voir le père Noël dans un centre commercial

Vous aimeriez vous asseoir sur ses cuisses et lui dire quelle est votre liste de cadeaux cette année, mais on vous dit que vous êtes trop grande. Bouh!

22. Votre talent pour emballer les cadeaux est tellement aiguisé que tout le monde vous demande d’emballer leurs cadeaux à leur place

Ça vous fait plaisir, parce qu’il n’y a rien de plus agaçant pour vous que des cadeaux mal emballés sous votre sapin.

23. Vous avez toujours des souvenirs d’enfance de Noël à raconter

Même si tout le monde la connaît et personne ne veut l’entendre, vous racontez chaque année la fois où votre grand-père a ouvert les sous-vêtements Victoria's Secret de votre sœur sans le vouloir.

24. Votre amour pour Noël se transmet même jusqu’à votre animal de compagnie...

Ben quoi, pourquoi ne pas décorer TOUT ce que vous pouvez!?

25. En gros, vous êtes 100x plus heureux quand c’est Noël!

Ce qui est tripant, c’est que le bonheur est contagieux et votre amour de Noël rend les autres heureux aussi. C’est magique!

