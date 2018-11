Arabie saoudite : hypocrisie de Justin Trudeau

Quelle hypocrisie ! Voilà que Justin Trudeau déclare que le Canada peut mieux influencer l’Arabie saoudite grâce à des liens économiques étroits avec ce pays.

C’est que selon Justin Trudeau le Canada n’est pas un pays suffisamment fort pour faire changer l’Arabie saoudite et que donc il doit se contenter de demeurer en bons termes avec ce pays pour tenter de lui faire entendre raison.

Mais non. Il ne s’agit pas du tout de cela. Ce régime brutal est dirigé par un prince sanguinaire et dictatorial, le prince Mohammed Ben Salman. Toute l’affaire Khashoggi prouve que la violence et la terreur sont habituelles dans ce régime totalitaire.

L’islam manipulé par les saoudiens

Pire, le régime saoudien est intervenu ces derniers jours dans les prêches de la grande mosquée La Mecque. Les autorités du régime font dire aux imams que Mohammed Ben Salman est «un soldat de dieu», que les médias qui rapportent les détails de l’affaire Khashoggi mentent. Voilà qui est loin des prêches habituels qui se terminent pour une simple demande de prier pour protéger la famille royale en Arabie saoudite. Il s’agit d’une instrumentalisation directe d’une religion par un régime politique criminel.

Une question simple

La question qui se pose au Canada comme à toutes les démocraties est simple : comment neutraliser un régime totalitaire qui radicalise l’islam et qui est responsable d’une bonne partie du terrorisme islamiste à travers le monde ?

Quoi faire ?

Contrairement à ce que prétend Justin Trudeau, on ne peut pas influencer des tueurs. On ne peut pas non plus faire abandonner aux dirigeants d’Arabie saoudite leurs croyances imbéciles et meurtrières. Cependant, on peut refuser de leur vendre des armes. On peut refuser de former leurs médecins dans nos universités. On peut aussi interdire aux mosquées canadiennes de recevoir l’argent saoudien.

Renforcer la place du Canada

Justin Trudeau veut-il renforcer la place du Canada sur la scène internationale ? Qu’il donne l’exemple et qu’il organise une riposte internationale à l’Arabie saoudite. Contrairement à plusieurs grandes puissances, le Canada n’est pas empêtré dans des calculs stratégiques avec l’Arabie saoudite. D'autant plus qu'en fin de calcul, l'Arabie saoudite coûte plus cher qu'elle ne rapporte, dans tous les domaines.

La mollesse de la plupart des dirigeants occidentaux envers l’Arabie saoudite s’apparente à de la complicité. Une complicité d’autant plus méprisable qu’elle est achetée par l’argent du pétrole.