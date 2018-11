Brexit: le secrétaire d'État britannique pour l'Irlande du Nord démissionne

Le secrétaire d'État britannique pour l'Irlande du Nord, le conservateur Shailesh Vara, a annoncé jeudi avoir démissionné en raison de son opposition au projet d'accord sur le Brexit conclu par son gouvernement avec l'Union européenne.

Il s'agit du premier départ du gouvernement de la Première ministre Theresa May depuis l'aval donné mercredi par son exécutif au projet d'accord que la dirigeante va s'employer à partir de jeudi à défendre devant le Parlement, très divisé.

«Je ne peux pas soutenir l'accord de retrait conclu avec l'Union européenne», a expliqué M. Vara dans sa lettre de démission publiée sur son compte Twitter.

M. Vara a estimé que le texte de 585 pages ne répondait pas à la volonté des Britanniques de quitter l'UE, exprimée lors du référendum de juin 2016, laissant le Royaume-Uni «à mi-chemin, sans date limite pour déterminer quand nous serons enfin une nation souveraine».

«Cet accord ne permet pas au Royaume-Uni d'être un pays souverain, indépendant», a-t-il regretté.

Le point le plus controversé du projet d'accord concerne les dispositions visant à empêcher le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande voisine, membre de l'UE.

Le compromis prévoit un «filet de sécurité», solution de dernier recours prévoyant le maintien de l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE ainsi qu'un alignement réglementaire plus poussé pour l'Irlande du Nord, si aucun accord sur la future relation entre Bruxelles et Londres n'était conclu à l'issue d'une période de transition.

«Nous serons bloqués indéfiniment dans un arrangement douanier, liés par des règles déterminées par l'UE au sujet desquelles nous n'aurons pas notre mot à dire», a déploré Shailesh Vara, 58 ans.

«Pire, nous ne serons pas libres de quitter cet arrangement douanier unilatéralement si nous le souhaitons», a-t-il ajouté.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD