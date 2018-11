«Ça va aller» pour Denis Lévesque

MONTRÉAL | Trois ans après avoir offert Sous mes pas, son premier album qui s’était écoulé à plus de 8000 exemplaires, Denis Lévesque laisse à nouveau sa passion pour la musique s’exprimer avec un deuxième disque, Ça va aller.

L’animateur de LCN dévoilait officiellement l’opus lors d’un lancement tenu jeudi, au Rebel Brasserie Urbaine, à Montréal. Ça va aller sera en vente ce vendredi, 16 novembre.

Sur cette collection toute fraîche de 15 morceaux qu’il a lui-même écrits et composés sur une période de trois ans, Denis Lévesque aborde notamment les thèmes du deuil et du temps qui passe.

Son complice de Sous mes pas, Michel Francoeur, fait à nouveau équipe avec lui en réalisant Ça va aller et en jouant de plusieurs instruments sur les diverses pièces, comme de la guitare, du piano, de la basse et de la batterie. Valérie Boivin, qu’on a connue à Star Académie en 2005, participe également au projet avec des accompagnements vocaux ici et là.

L’expérience Ça va aller s’accompagnera d’une tournée de spectacles, laquelle démarrera au printemps 2019. Denis Lévesque se produira notamment au Capitole de Québec le 4 avril prochain, et à la salle L’Impérial, à Montréal, le 11 avril. Les billets pour ces prestations seront en vente le samedi 17 novembre, par le biais du site web de Musicor Spectacles (www.musicorspectacles.com). D’autres dates seront annoncées prochainement.