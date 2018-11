Cabanes dans le bois pour avoir la paix

Séjourner dans une cabane chauffée au poêle à bois, c’est se déconnecter des écrans pour se reconnecter avec nos racines de coureur des bois. Certaines se trouvent tout près, d’autres plus loin en forêt. Parfois, il faut tout apporter comme en camping sauvage : sac de couchage, matelas de sol, gamelles. Mais il y a également des cabanes presque aussi équipées que des chalets. À vous de voir ce que vous voulez vivre.

Le refuge Liguori

Photo courtoisie

Face à la cabane le long du Sentier des caps de Charlevoix, le point de vue sur le fleuve est exceptionnel. C’est à trois kilomètres de l’accueil de Charlevoix, au Massif. En raquettes ou en skis de fond. Ouvert le jour à tout randonneur.

Capacité d’accueil : 10 personnes. Coût : 29,75 $ par adulte par nuit ou 297,50 $ au total pour l’exclusivité de l’hébergement. Transport de bagages en sus.

1 866 823-1117

sentierdescaps.com

Le refuge Le Lynx

Photo courtoisie, Parc des Appalaches

Dans le parc régional des Appalaches, près de la frontière du Maine, cette cabane est accessible en raquettes, du côté de Saint-Fabien-de-Panet. Distance : 300 m. Plusieurs autres refuges se trouvent dans le secteur de Sainte-Lucie-de-Beauregard, à une distance de 50 à 300 m du stationnement.

Chiens acceptés. Jusqu’à 6 personnes. Tarif : à partir de 80 $ par nuit pour deux personnes, 10 $ par personne additionnelle. Bloc sanitaire dans le secteur.

1 877 827-3423

parcappalaches.com

Le refuge Versant Ouest

Photo courtoisie, Parc régional de la Montagne-du-Diable

Au nord de Mont-Tremblant, à Ferme-Neuve, des cabanes fort bien entretenues sont perchées dans la Montagne du Diable. Distance vers le refuge Versant Ouest : 7 km. Deux fois moins vers le refuge Versant Nord. Belle neige pour le ski nordique ou la raquette.

Jusqu’à 10 personnes. Nuitée : 25 $ par adulte ou 250 $ par groupe pour usage exclusif. Transport de bagages : 14 $ par personne aller-retour.

1 877 587-3882

parcmontagnedudiable.com

Le refuge perché

Photo courtoisie, Les Refuges perchés Mont-Tremblant

En fait, il y a 10 cabanes juchées dans un arbre ou sur un roc aux Refuges perchés Mont-Tremblant. Distance : de 10 à 20 minutes de marche. Chariot ou traîneau fourni pour transporter les bagages. Batterie pour éclairage et chargement de notre téléphone. Bécosses à proximité. Douches à l’accueil.

Raquette. Chiens acceptés. Refuges pour 4 à 6 personnes. De 109 $ à 179 $ la nuit et plus.

819 681-4994

refugesperches.com

La bulle de la Grande Ourse

Photo courtoisie

Magique. Unique. Aussi confortable qu’un chalet. C’est la troisième bulle au site Les Pieds sur terre, à Saint-Calixte dans Lanaudière, mais beaucoup plus grande avec plus de sept mètres de diamètre. Cuisine équipée. Lits sur mezzanine. Chauffage électrique. Douche rustique et toilette à compost. Bain remous.

À quelques minutes de marche par un sentier. Peut loger 6 personnes. Prix : à partir de 245 $ par nuit pour 2 adultes (20 $ par adulte supplémentaire), gratuit pour les moins de 16 ans.

450 914-4442

hebergementlespiedssurterre.com

La Cabane d’ici CIME

Photo courtoisie

D’allure chic avec un cachet rustique, c’est l’une des quatre Cabanes d’ici à Rawdon. Elle est aussi équipée qu’un chalet sauf pour la douche et la toilette se trouvant dans un bâtiment commun. Le chauffage électrique fait en sorte qu’on n’a pas à alimenter le poêle à bois la nuit. Literie incluse. Internet à l’accueil.

Sentiers de marche, de raquette et de ski de fond. Patinoire et petite glissade sur tubes. Coût : de 173 $ à 176 $ par nuit. Jusqu’à 6 personnes.

1 877 834-6383, 450 834-6383

chaletslanaudiere.ca

L’Escale à deux

Photo courtoisie

C’est l’une des rares cabanes pour deux personnes. Chez Entre Cimes et Racines, à Bolton-Est dans les Cantons-de-l’Est, on en compte une dizaine d’autres, plus grandes et toutes différentes. Meublée et confortable. Éclairage : chandelles ou lampe frontale. Toilette à compost. Douche et Wi-Fi à l’accueil.