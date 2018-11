Le Canadien s’en tire bien

CALGARY | Difficile de gagner un match pour une équipe qui ne se présente pas pendant 60 minutes. Toutefois, il y a des soirs où la providence nous sourit.

Ç’a été le cas pour le Canadien, jeudi soir au Scotiabank Saddledome de Calgary. Complètement embouteillé dans son territoire et incapable de toucher à la rondelle pendant la totalité de la deuxième période, il a tout de même trouvé le moyen de l’emporter 3 à 2.

Deux buts inscrits en milieu de troisième période, ceux de Jonathan Drouin et d’Artturi Lehkonen, ont reversé la vapeur de ce match qui semblait voué à l’échec.

Curieusement, ces deux buts sont survenus quelques instants après que Mike Smith se soit interposé dans la mêlée impliquant Max Domi et Andrew Shaw dans son demi-cercle.

« C’est toujours payant de se présenter dans l’environnement du gardien et de lui rendre la vie difficile, a indiqué la peste du Canadien. On a trouvé le moyen de connaître du succès en plaçant beaucoup de circulation devant lui. »

On peut se demander si le gardien des Flames n’a pas perdu sa concentration à ce moment. Disons que le but qu’il a accordé à Lehkonen – son premier depuis le match inaugural – donne du poids à cette hypothèse.

« Je vais le prendre. J’ai eu un paquet d’occasions au cours des derniers matchs sans être capable d’en profiter, a indiqué le Finlandais. Bon, c’est sûr que Gally (Brendan Gallagher) va me taquiner parce que j’ai raté un but désert, mais ce n’est pas grave. »

Price tient le fort

À l’autre bout de la patinoire, Carey Price, de retour devant son filet après l’avoir cédé à Antti Niemi lors des deux matchs précédents, a repoussé 43 tirs pour signer un premier gain en quatre sorties.

« J’ai simplement tenté de bien lire les jeux et laisser la rondelle me frapper », a-t-il déclaré.

« Il était en contrôle. Les tirs avaient l’air faciles. Je trouvais qu’il avait l’air confiant devant son filet. Il nous a donné une bonne chance de gagner », a souligné Drouin, auteur d’un sixième but cette saison.

Effectivement, sans être nécessairement spectaculaire, Price a empêché que les Flames prennent une avance insurmontable en deuxième période. Combatifs et intenses, les troupiers de Bill Peters avaient bien isolé la faiblesse du Canadien.

En appliquant énormément de pression sur les défenseurs, ces derniers ont créé un nombre incalculable de revirements. Les tentatives de sorties de zone tournaient immanquablement au désastre.

« Il a très bien joué pendant les deux périodes au cours desquelles nous avons joué sur les talons. Carey nous a gardés dans le match et il a été excellent, a soutenu Claude Julien. C’était beau de voir notre gardien nous donner un bon coup de main au moment où on en avait besoin. »

Le manque de finition des Flames autour du filet de Price leur a finalement coûté le match. Seul Matthew Tkachuk, avec un doublé, est parvenu à tromper sa vigilance.

Discours payant

Passif au cours des deux premiers engagements, le Tricolore a occupé le rôle de l’agresseur à son retour du deuxième entracte. Les rôles inversés, c’était au tour des Flames d’être brouillons dans leur territoire.

« Au cours des deux premières périodes, on a joué de la même façon que lors des cinq ou six derniers matchs. Les entraîneurs nous ont fait un petit speech après la deuxième, a mentionné Drouin. C’est là qu’on a commencé à patiner et à appliquer un bon échec avant sur leurs défenseurs. »

C’est fou ce qu’un peu d’intensité peut faire.

Tomas Tatar, avec son huitième but de la saison, avait ouvert la marque.