Catherine Dorion se pointe à la CMQ pour parler de la Déclaration d’urgence climatique

Accompagnée de plusieurs militants environnementalistes, la députée solidaire Catherine Dorion a participé, jeudi après-midi, à une action environnementaliste pour convaincre les élus de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) de signer la Déclaration d’urgence climatique (DUC).

Debout, Mme Dorion a tenu pendant de longues minutes une banderole aux couleurs de la DUC. Pendant ce temps, des militants se succédaient au micro pour présenter leurs arguments et pour évoquer une possible «sixième extinction» et même le risque grandissant de «fin de l’humanité» dans les prochaines années.

Régis Labeaume, président de la CMQ, a promis qu’il y aura, vers le début 2019, une résolution d’appui à ces groupes. Le maire de Québec a également annoncé que la Ville en est à préparer une déclaration détaillée sur ses cibles et ses investissements en matière d’environnement. Le maire a répété que sa «référence», pour ces enjeux, demeure le GIEC, soit le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Également présent à la rencontre, le maire de Lévis et vice-président de la CMQ, Gilles Lehouillier, a détaillé les actions de sa municipalité en matière d’environnement. «C’est une belle sensibilisation aujourd’hui», a-t-il remarqué.