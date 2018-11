C’était un 15 novembre...

Pierre Elliott Trudeau nous avait envoyé l’armée, suspendu nos libertés fondamentales et fait emprisonner plus de 500 Québécois coupables de rien d’autre que de souhaiter l’avènement d’un nouveau pays.

Six ans plus tard, le 15 novembre, le Parti québécois de René Lévesque, à son propre étonnement, remportait sa première victoire électorale. L’euphorie de ses électeurs n’avait d’égal que la colère de la minorité anglo-québécoise et l’inquiétude montante à Ottawa.

On parle notamment des Claude Charron, Camille Laurin, Gérald Godin, Jacques Léonard, Jacques-Yvan Morin, Robert Burns, Denis Lazure, Jean Garon et Lise Payette. On y trouve aussi deux futurs premiers ministres, et non les moindres : Jacques Parizeau et Bernard Landry.