Chances de vivre, risques de mourir

Le verbe risquer et le nom risque traduisent la probabilité de survenance d’un danger. Mais on dira qu’une vie saine augmente les chances (et non les risques) de vivre mieux. Et on s’abstiendra de dire que les grands fumeurs courent « plus de chances » de mourir d’un cancer. Courir un risque, c’est s’exposer à un danger. Courir la chance, c’est attendre un destin heureux. Et on connaîtra un destin heureux grâce à la chance (souvent) et non à cause de la chance. Philomène n’a pas réussi dans la vie à cause de la chance et du travail bien fait, mais grâce à la chance et au travail bien fait. La locution « grâce à » signifie « à l’aide de quelqu’un ou de quelque chose » et s’emploie pour signaler un résultat heureux. L’expression « à cause de » signifie « par la faute de » et est utilisée pour introduire un résultat le plus souvent malheureux, comme le remarque avec justesse un lecteur, Rodrigue B.