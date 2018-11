Comment faire plaisir au père Noël!

Bon ! Jasons des vrais sujets. Considérant que le père Noël a commencé à faire son entrée dans les centres d’achat et que tranquillement, mais sûrement, les succès musicaux de l’heure laissent doucement la place aux classiques de Noël, je me permets de vous proposer aujourd’hui le kit parfait pour faire plaisir au père Noël. Eh oui, il existe vraiment ! À la lumière de mes dégustations, vous aurez le goût de devenir le père Noël et ainsi espérer recevoir ces belles gourmandises lors de votre passage de cheminée en cheminée.

BISCUITS DOUBLE PÉCHÉ VANILLÉ Photo courtoisie

Fondée en 2016, La Fabrique Gourmande propose biscuits, muffins et craquelins de toutes sortes et pour toutes les occasions. La propriétaire, Isabelle Magny, a décidé de se lancer dans ce créneau qui sort des sentiers battus afin de proposer des produits nutritifs et savoureux. Et ses produits se vendent comme des petits... biscuits chauds !

Pour les amateurs de chocolat, le biscuit double péché vanillé est un tendre et goûteux biscuit moelleux de type brownie qui est fait, entre autres, de farine de blé, de chocolat noir à 70 %, de miel et de sucre de canne biologique. Le réchauffer quelques instants au micro-ondes le rendra encore plus décadent. Il ne contient aucun agent de conservation et se congèle très bien. À ce que l’on m’a dit : il sert très bien d’appât pour attraper les fameux lutins.

► La Fabrique Gourmande / lafabriquegourmande.com