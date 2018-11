Deux lauréates de Québec

Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction de EBC, dans la catégorie « Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée », et Mélissa Lapierre, présidente de Communication futée, dans la catégorie « Nouvelle entrepreneure », ont retenu l’attention du jury qui les a fait lauréates lors du 18e gala Prix Femmes d’affaires du Québec, présenté à Montréal récemment par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec, sous la présidence d’honneur d’Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France. Au total, ce sont 10 femmes du Québec qui ont été honorées, dans leur catégorie respective, pour avoir pris leur place dans le monde des affaires tout en contribuant remarquablement à la prospérité collective. Bravo !

Record pour la Fondation CERVO

Photo courtoisie

Le 18e Souper-bénéfice Vins et Festin, au profit de la Fondation CERVO, tenu le 1er novembre au Terminal de croisières de Québec sous la présidence d’honneur d’André Bélanger, président de Béton Provincial, a réuni plus de 500 personnes et a permis d’amasser un montant record de 200 000 $. L’argent amassé permettra à la Fondation CERVO de continuer d’informer les familles touchées par la maladie mentale et d’améliorer leur qualité de vie en soutenant la recherche sur les maladies du cerveau. Sur la photo, de gauche à droite : Michel Verreault, président du CA de la Fondation CERVO ; André Bélanger, président d’honneur de la soirée ; et Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO.

Soirée des bénévoles

Photo courtoisie

Plus de 700 personnes ont pris part, le 3 novembre dernier au Patro Roc-Amadour de Québec, à la Soirée des bénévoles du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec (TIHPWQ). Les organisateurs du Tournoi en ont profité pour remettre un montant de 45 000 $ au Patro Roc-Amadour, organisme que le tournoi appuie depuis de nombreuses années. De gauche à droite, sur la photo : Anthony Murphy, VP du Tournoi ; Michel Plante, président du Tournoi ; Marie-Josée Dutil, présidente du CA du Patro Roc-Amadour ; et Patrick Dom, DG du Tournoi. Le TIHPWQ 2019 se tiendra du 13 au 24 février 2019 et célébrera son 60e anniversaire avec de belles surprises pour les joueurs et le public.

Revivre pour le mieux

Photo courtoisie

La Fondation du Centre CASA, qui a pour mission de soutenir le Centre CASA dans ses activités et sa recherche d’excellence, a tenu son cocktail dînatoire bénéfice le 17 octobre dernier au Château Laurier de Québec. Sous la présidence d’honneur d’Yvon Charest, ex-président et chef de la direction iA Groupe Financier, l’activité a généré des profits de plus de 170 000 $, somme qui servira au traitement et à la réinsertion sociale de personnes souffrant de dépendances, allant de l’alcoolisme à la cyberdépendance, et de divers traumatismes qui affectent leur vie, leur famille et leur milieu. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Michèle Tourigny, présidente du CA du Centre CASA ; Jacques Vézina, directeur général ; Yvon Charest, président d’honneur ; et Michel Paquet, président de la Fondation du Centre CASA.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jérome Landry (photo de gauche), animateur de l’émission du retour à Énergie 98,9, 42 ans... Raynald Cloutier « Ray the sports » (photo de droite), commentateur sportif et descripteur des matchs des Remparts, 52 ans... Josée Saillant, agente en assurance des particuliers, Ventes et Fidélisation (Québec) assurance de dommages chez Desjardins Assurances Générales, 57 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 novembre 2017. Lil Peep (photo), 21 ans, rappeur et chanteur américain... 2016. Bob Walsh, 69 ans, bluesman qui a trimbalé sa guitare dans les bars et les festivals pendant plus de 40 ans... 2011. Sam Carey, 26 ans, un centre des Kebs de Québec de la Ligue nationale de basketball du Canada... 2009. Dennis Cole, 69 ans, acteur américain... 2009. Le comte Pierre Harmel, 98 ans, ancien premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique... 1976. Jean Gabin, 72 ans, acteur français d’avant-guerre... 1958. Tyrone Power, 44 ans, acteur américain.