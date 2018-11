[VIDÉO] Enquête de «J.E.»: «Tout me fait peur, tout me rappelle l’odeur du sang»

Traumatisés après des interventions particulièrement difficiles, un ambulancier qui a fait deux tentatives de suicide et une policière victime d’un choc post-traumatique ont pu trouver de l’aide grâce à La Vigile.

J.E. a fait la rencontre de Michel, un ambulancier d’Alma, au Lac-Saint-Jean, qui a vu sa vie basculer il y a trois ans.

En février 2015, Marie-Pier Normand-Lejeune jette aux ordures le bébé qu’elle vient de mettre au monde. Il n'avait que 32 semaines.

Il a d’abord traité la femme qui était en crise et avait des saignements. Elle n’a jamais fait mention d’un enfant. C’est plus tard que l’hôpital a demandé aux autorités de chercher un bébé.

Accompagné d’une policière, Michel procédait à des recherches dans la poubelle extérieure. C’est lui qui a ouvert le sac. «Elle a vu le bébé avant moi et j'ai entendu ses cris. À partir de ce moment-là, ça a été le branle-bas de combat», se remémore-t-il.

Après cette intervention, il n’a plus jamais été le même. «Ma vie a totalement changé. Tout me fait peur, tout me rappelle l’odeur du sang. Je ne suis plus capable de fonctionner», confie-t-il.

Trois ans plus tard, le visage du poupon continue de le hanter. «Je le vois encore presque toutes les nuits», dit Michel.

Depuis ce temps, Michel a des problèmes de sommeil, de colère et de jugement. Il dit avoir coupé les liens avec presque tous ses proches. Il a fait deux tentatives de suicide et en avait planifié une autre.

Lorsqu’il est arrivé à La Vigile, c’était une question de vie ou de mort. Il reçoit l’aide dont il a besoin. «On me donne des outils pour m'encadrer. J'ai vraiment hâte de comprendre ce qui s'est passé», conclut-il.

Lourd fardeau

L’histoire de Michel fait beaucoup réfléchir Sébastien, un autre ambulancier rencontré à La Vigile. Il ne veut pas avoir à se rendre là.

«On nous demande d'intervenir dans des situations que la plupart des gens voudraient fuir. C'est pesant un uniforme, ça amène à réfléchir», explique-t-il.

Tragédie de la Swissair

Le 2 septembre 1998, le vol 111 de la Swissair décolle de l’aéroport John F. Kennedy à New York en milieu de soirée.

Une heure plus tard, à 33 000 pieds d’altitude, l’équipage perçoit une odeur suspecte. Un problème avec le câblage électrique est en train de mettre le feu à l’appareil.

À 22 h 31, le gros porteur en direction de Genève s’abîme en mer au large de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse. Les 229 personnes présentes à bord périssent.

Marie-Claude, policière à la GRC ne le savait pas, mais pendant près de 20 ans, elle allait porter les séquelles de cette tragédie aérienne, car c’est elle qui a participé à l’opération d’identification des corps avec les familles des victimes.

Elle sait maintenant que ce qu’elle a subi est en fait un choc post-traumatique.

«J’ai commencé à me désorganiser, mes amis commençaient à se poser des questions, mais moi, je ne l’ai pas réalisé tout de suite», se remémore-t-elle.

Sur une période de deux ans, des 632 personnes admises à La Vigile, 56 % étaient en état de détresse suicidaire, 32 % en dépression et 36 % pour un problème de dépendance.