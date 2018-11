Hydro-Québec fait son mea culpa et révisera ses primes d’embauche

Hydro-Québec reconnaît son erreur. La société d’État promet de réviser sa politique de rémunération et de dévoiler les montants des primes d’embauche qu’elle versera à ses nouveaux employés.

« On fait notre mea culpa. Ces informations auraient dû être partagées et nous allons immédiatement corriger cette situation. Nous allons nous conformer aux conclusions du rapport de notre vérificateur interne et revoir notre politique de rémunération », a indiqué hier un porte-parole d’Hydro-Québec, Serge Abergel.

Un rapport publié par le vérificateur interne d’Hydro-Québec le mois dernier fait état d’un système parallèle de rémunération alors qu’une centaine de hauts dirigeants ont droit chaque année à des primes secrètes d’embauche.

Au fil des 20 dernières années, Hydro-Québec aurait versé plus de 30 millions $ en primes secrètes d’embauche à certains de ses hauts dirigeants, a dévoilé Le Journal. En 2017, Hydro-Québec a reconnu plus tôt cette semaine avoir versé 1,9 million $ à 75 de ses hauts dirigeants. Ces primes sont venues s’ajouter aux primes actuelles liées à la performance financière de la société d’État.

Des primes irrégulières

Selon deux membres du conseil d’administration d’Hydro-Québec (Michael Penner et Michelle Cormier), qui ont remis leur démission la semaine dernière, ces primes et incitatifs étaient versés de façon irrégulière.

Cette pratique contrevient « directement à la politique de rémunération incitative de la société et au décret gouvernemental adopté à cet effet », ont-ils décrié avant leur départ du CA de la société d’État.

Dans certains cas, des primes ont été versées pour attirer des candidats ciblés par la haute direction d’Hydro-Québec et pour retenir des dirigeants qui voulaient quitter l’entreprise.

Plan d’action

Hydro-Québec dit être en révision de ces pratiques et avoir mis à exécution un plan d’action.

« Il n’y a pas de paie secrète à Hydro-Québec. Il s’agit d’un modèle de rémunération similaire au privé qui nous a permis d’attirer des experts dans des emplois qui ont un impact significatif sur la performance financière d’Hydro-Québec », a fait valoir son porte-parole.