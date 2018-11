La décision des citoyens de Calgary déçoit

Les skieurs acrobatiques canadiens auraient aimé avoir la chance de vivre des Jeux olympiques à la maison, ils sont donc évidemment déçus de la décision des citoyens de Calgary, qui ont dit non à la présentation des Jeux de 2026 lors d’un référendum tenu mardi.

Mais le skieur comprend pourquoi la ville de l’Alberta a dit non.

« Le public a voté non et je comprends les raisons pour lesquelles ils n’en voulaient pas. C’est excessivement cher des Jeux olympiques et c’est dommage que ce soit si cher que ça. »