La mobilisation anti-G20 se prépare à Buenos Aires

BUENOS AIRES | Un mouvement de protestation anti-G20 est en train de s’organiser à Buenos Aires, en marge du sommet des chefs d’État qui va réunir Donald Trump, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron les 30 novembre et 1er décembre.

Une grande manifestation sera convoquée le vendredi 30 novembre, «une marche pour signifier à Trump qu’il n’est pas le bienvenu. Elle aura lieu dans le centre de Buenos Aires».

«Elle n’est absolument pas convoquée pour s’attaquer aux grilles métalliques de sécurité, ni pour empêcher le Sommet. Nous ne voulons pas d’affrontements avec la police», a déclaré jeudi Luciana Ghiotto, une organisatrice.

Les 28 et 29 novembre, les mouvements sociaux argentins ont annoncé la tenue d’ateliers et de conférences à la faculté de sciences sociales de l’Université de Buenos Aires et devant le parlement.

Ces deux journées se termineront le 29 au soir par un concert et la lecture d’un manifeste.

Un leader social argentin proche de l’ex-présidente Cristina Kirchner, Juan Grabois, a souligné que la mobilisation serait «pacifique» et se voulait «massive».

C’est la première fois qu’un sommet des chefs d’État du G20 se déroule en Amérique latine.

À partir de lundi, une sorte de Forum anti-G20 réunira des personnalités de la gauche latino-américaine et européenne.

Les ex-présidentes brésilienne Dilma Rousseff, argentine Cristina Kirchner, le leader du parti de gauche espagnol Podemos, Pablo Iglesias, et le vice-président bolivien Alvaro García Linera sont attendus du 19 au 23 novembre dans la capitale argentine.

L’ex-président colombien Ernesto Samper, l’ex-maire de Mexico Cuauhtemoc Cardenas et un évêque proche du pape François, Mgr Marcelo Sanchez Sorondo, font également partie des dizaines d’intervenants annoncés.

Organisé par le Conseil latino-américain de sciences sociales (CLACSO), le Premier Forum mondial de la pensée critique veut promouvoir la parole des «leaders internationaux qui représentent et expriment les idéaux de lutte pour des sociétés plus justes et égalitaires».