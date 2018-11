Le défenseur Paul Martin prend sa retraite

Le défenseur Paul Martin a décidé que c’en était assez pour lui, car il a pris sa retraite de la compétition, mercredi, mettant fin à une carrière de 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le patineur de 37 ans avait vu les Sharks de San Jose racheter la dernière année de son contrat en juin et il n’a pu se tailler une place dans la LNH cet automne. De plus, l’ancien des Devils du New Jersey et des Penguins de Pittsburgh ne souhaitait pas obtenir un essai professionnel, ni évoluer en Europe.

«Mon agent [Ben Hankinson] a toujours accompli un excellent travail, mais je savais que j’étais rendu proche de la fin, a admis Martin au site The Athletic. À la fin de l’été, j’étais bien mentalement. Ça reste toutefois différent, surtout quand la campagne commence. Je me demande si je devrais être là et ce que je devrais faire.»

«J’ai apprécié côtoyer les gars et c’est un sport que j’adore. Je garderai plusieurs souvenirs. [...] Par contre, on veut toujours finir comme on le souhaite, mais ça ira. Ce sera bien de passer plus de temps avec la famille et les amis.»

Martin a totalisé 870 matchs dans la LNH, inscrivant 50 buts et 270 mentions d’aide pour 320 points. Il a ajouté 46 points en 122 duels éliminatoires. En 2017-2018, il a disputé 14 joutes avec les Sharks et 18 autres avec leur filiale.