Le Drakkar est de retour devant ses partisans

BAIE-COMEAU – Après une longue escale dans l’ouest de la province, le Drakkar de Baie-Comeau retrouve ses partisans et accueillera la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi soir, sur la glace du centre Henry-Leonard.

De retour de ce long périple en Abitibi, durant lequel il a remporté deux parties sur trois, l’équipage nord-côtier jouera deux fois à domicile (il recevra Moncton samedi) avant de reprendre la mer la semaine prochaine.

Les vikings du navire tenteront de s’inspirer de leur récent triomphe écrasant de 11-1 sur les Foreurs de Val-d’Or pour prolonger leur série victorieuse à trois parties consécutives.

Avec 99 buts marqués depuis le début de la campagne, le plus haut total dans le circuit Courteau, l’attaque du Drakkar fonctionne à plein régime tout comme son jeu de puissance (taux de réussite de 26,2 %) qui occupe le 4e rang dans la LHJMQ.

« C’est vrai qu’un match de 11 buts modifie les données sur le plan offensif, mais c’est toujours bon pour la confiance des joueurs. Il s’agit maintenant de continuer de travailler dans le même sens », a reconnu le pilote Martin Bernard.

Avec quatre athlètes, Ivan Chekhovich, Nathan Légaré, Gabriel Fortier et Xavier Bouchard, impliqués dans la récente Série Canada-Russie, la troupe baie-comoise aura besoin d’un bel effort collectif à domicile.

« Pour une deuxième semaine de suite, ces joueurs vont vivre une séquence de trois matchs en trois jours. Il sera important pour eux de bien doser la durée de leur présence sur la patinoire », a ajouté l’entraîneur, qui n’avait pas encore confirmé l’identité de son gardien partant.

Joueur par excellence de l’équipe russe lors du match de mardi, Ivan Chekhovich (fiche de 19-18-37) amorcera la rencontre au premier rang des marqueurs et forme, avec ses coéquipiers Nathan Légaré (14-19-33) et Gabriel Fortier (8-19-27), le trio le plus productif de la ligue avec 97 points.

En bref

Opéré pour une appendicite lors du récent voyage, l’attaquant Christopher Benoît sera en convalescence pour une période de deux semaines...Il s’agira d’un premier duel entre les Screaming Eagles et le Drakkar, qui revendique un bilan de 9-2 sur la patinoire du centre Henry-Leonard cette saison.