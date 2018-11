Le dur choix démocrate

Pendant que j'attendais mon dry martini sous le chaud soleil de Punta Cana, j'entendais deux yankees parler de politique américaine.

Deux des démocrates désillusionnés par leur parti.

Comment gagner?

En parlant avec eux, nous nous sommes mis d'accord sur un point, le parti démocrate doit se réapproprier le vote de l'homme blanc pour battre Trump.

*Je les quitte en recevant mon verre*

Les démocrates devront choisir un héros capable de séduire cet électorat qui penche à droite et qui se sent délaissé par les démocrates.

Qui?

Bernie Sanders: En 2016 le sénateur avait réussi à réveiller un petit côté socialiste dans mon cœur de droite, grâce à sa personnalité. Mais faire valser à gauche la population la plus libérale au monde sera ardue. Et il devrait voler la figure anti-establishment à Trump. Tout cela est réalisable, mais compliqué. #FeelTheBern

Joseph P. Kennedy: C'est le petit-fils de Robert F. Kennedy. Il est une étoile montante chez les démocrates. Il pourrait devenir président grâce à la célébrité de son nom. En plus, d'avoir la parfaite combinaison d'être un homme blanc, chrétiens et père de famille.

Robert F. O'Rourke: Surnommé Beto par ses partisans, il a créé tout un émoi au Texas, lors de la campagne sénatoriale. Il a récolté 70 millions $US soit plus que le double du sénateur sortant Ted Cruz. Malgré sa très respectable défaite avec 2,6% de différence, dans un fief républicain, il a su motiver les troupes démocrates partout au pays. Il redonnerait de l'espoir aux démocrates!

Michael Bloomberg: L'ancien maire de New York est neuf fois plus riche que Trump! Le président ne pourra plus utiliser sa fortune pour dire qu'il sait créer de la richesse face à Bloomberg. Ce dernier serait l’un des rares qui pourraient voler le vote des hommes blancs à Trump, puisqu'il pourrait se présenter comme une figure économique de droite modérée. Il serait la kryptonite du président! #TeamBloomberg

Bon, assez tergiversé. Je retourne me baigner!